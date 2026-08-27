Cote d'Ivoire: Procédures judiciaires contre le Pdci-Rda - Les enseignants saisissent le Bâtonnier

L'Union des enseignants du préscolaire et primaire militants du Pdci-Rda (Ueppm/Pdci-Rda) monte au créneau. Son président national, Gossé Mathias, a annoncé, mercredi 26 août, à la Maison du Pdci-Rda à Cocody, avoir saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Côte d'Ivoire. L'organisation demande un examen du rôle de Me Gueu Deuyoueu Patrice dans plusieurs procédures judiciaires visant le Pdci-Rda et son président, Tidjane Thiam.

Face à la presse, Gosse Mathias, par ailleurs membre du Bureau politique du Pdci-Rda, a placé son intervention sous le signe de « l'éthique, du Droit et de la Déontologie Professionnelle ». L'Ueppm/Pdci-Rda dit s'interroger sur la coexistence entre l'engagement politique de Me Gueu Deuyoueu Patrice et son activité d'avocat dans des procédures concernant directement le Pdci-Rda.

Selon Gosse Mathias, Me Gueu Deuyoueu Patrice, présenté comme un responsable du Rhdp à Danané, intervient comme conseil de plusieurs plaignants dans des affaires contestant notamment la situation de Tidjane Thiam à la tête du Pdci-Rda. Il a cité, entre autres, les procédures impliquant Mey Jean-Charles, Gba Golo Patrick, Tchétché Abiè Charles et Siaba Antoine Constant. Le président des enseignants du Pdci-Rda évoque des déclarations attribuées à Me Gueu Deuyoueu Patrice à l'issue d'une audience du 30 juillet 2026, au cours de laquelle il aurait annoncé de nouvelles actions judiciaires contre Tidjane Thiam et Georges Philippe Ezaley.

Pour Gosse Mathias, la démarche de l'Ueppm/Pdci-Rda ne vise nullement à remettre en cause le droit d'un citoyen de saisir la justice ou celui d'un avocat de défendre son client. Elle entend, dit-il, soulever une question d'éthique et de déontologie. « Notre objectif n'est pas de condamner. Notre objectif est de dénoncer les confusions de rôle, de demander des clarifications et un rappel à l'ordre », a-t-il insisté.

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L'organisation estime ainsi que la situation mérite d'être examinée au regard des principes d'indépendance, de loyauté et de prévention des éventuels conflits d'intérêts qui encadrent l'exercice de la profession d'avocat. « Pour toutes ces raisons, l'Ueppm/Pdci-Rda a saisi régulièrement Mme le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Côte d'Ivoire pour solliciter l'examen du cas de Me Gueu Deuyoueu Patrice, avocat, homme politique, militant actif et haut responsable du parti au pouvoir », a déclaré Gosse Mathias.

Cette saisine, selon lui, doit permettre à l'autorité ordinale de se prononcer sur les interrogations soulevées. « Lorsqu'une situation soulève des interrogations légitimes concernant l'indépendance ou la déontologie d'un professionnel du droit, il est préférable de poser les questions publiquement et de laisser les autorités compétentes apporter les réponses », a-t-il conclu.