Togo: Près de 300 millions de F CFA de plus à mobiliser pour équilibrer les recettes et les dépenses

La Commune du Golfe 1 a procédé à la reddition des comptes de l'exercice 2025, conformément aux exigences de la loi sur la décentralisation. L'exercice a permis de faire le point sur les recettes mobilisées, les dépenses exécutées et les actions réalisées au cours de l'année écoulée. Un bilan qui fait apparaître un écart d'environ 300 millions de F CFA entre les recettes et les dépenses.

Comme l'année précédente, le Conseil municipal de la Commune du Golfe 1 s'est livré à l'exercice de reddition des comptes, une démarche destinée à renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques locales et à permettre aux populations d'apprécier l'utilisation des ressources de la collectivité.

Au coeur de cette rencontre : l'exécution du budget communal au titre de l'exercice 2025. Selon le bilan présenté par le maire de la Commune du Golfe 1, Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, la collectivité a mobilisé environ 3 milliards de F CFA de recettes, tandis que les dépenses exécutées se sont établies à 3,3 milliards de F CFA.

Un écart de près de 300 millions de F CFA

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Cette situation fait ressortir un déficit d'environ 300 millions de F CFA, un écart que l'exécutif communal entend résorber à travers une mobilisation accrue des recettes.

« La transparence oblige, nous sommes en déficit de presque 300 millions de F CFA. Le Conseil a constaté. Cette année, nous allons redoubler d'efforts pour aller au-delà des 3 milliards de F CFA afin d'absorber ce déficit », a expliqué le maire Gomado.

Pour l'édile, la reddition des comptes ne saurait toutefois être réduite à une simple formalité administrative. Elle constitue également un mécanisme permettant de rapprocher les élus locaux des citoyens et de favoriser leur implication dans la gestion de la commune.

La population appelée à jouer pleinement son rôle

Joseph Koamy Gbloekpo Gomado a rappelé que la reddition des comptes est une obligation prévue par la législation togolaise en matière de décentralisation. Il a également souligné que le compte présenté découle du compte administratif et du compte de gestion adoptés par le Conseil municipal lors de sa session d'avril 2026.

Au-delà des chiffres, la rencontre a été marquée par des échanges avec différentes composantes de la population, notamment les chefs traditionnels, les responsables des comités de développement de quartiers, les associations de femmes et de jeunes ainsi que des représentants du secteur privé.

Pour le maire, cette participation citoyenne est essentielle pour identifier les insuffisances, recueillir les propositions et améliorer l'action communale.

« Nous sommes très ravis d'avoir autour de nous une population des chefs traditionnels, des responsables des comités de développement de quartiers, les associations des femmes et des jeunes et également les représentants des sociétés privées qui sont avec nous pour partager leurs idées et aussi nous amener à aller plus de l'avant », a-t-il déclaré.

Santé, éducation et autonomisation au bilan

Malgré le déficit enregistré, l'exécutif communal estime que plusieurs avancées ont été réalisées durant l'exercice 2025. Les interventions ont notamment concerné les secteurs de la santé, de l'éducation, de la promotion de la jeunesse et de la femme.

Ces réalisations, selon le maire, constituent des motifs de satisfaction, tout en appelant à davantage d'efforts. « Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, mais bien être conscients de nos faiblesses et renforcer nos forces pour encore mieux faire », a insisté Joseph Koamy Gbloekpo Gomado.

La municipalité entend ainsi poursuivre ses efforts en matière de mobilisation des ressources, tout en renforçant la transparence et la participation citoyenne dans la conduite des affaires locales.

« Rassembler, protéger et transformer »

À l'issue de cette reddition des comptes, un appel a été lancé aux différentes composantes de la commune afin qu'elles s'approprient davantage les orientations retenues par le président du Conseil municipal autour de trois axes : « rassembler, protéger et transformer ».

La municipalité a, par ailleurs, exprimé sa reconnaissance au ministère de tutelle pour son accompagnement ainsi qu'aux différents partenaires ayant contribué à la tenue de cette journée.

Au-delà du constat financier, cette reddition des comptes se veut donc un exercice de responsabilité collective. Pour Golfe 1, l'enjeu des prochains mois sera de renforcer la mobilisation des recettes, de mieux maîtriser les dépenses et de poursuivre les investissements au bénéfice des populations.