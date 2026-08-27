Tunisie: Reprise du trafic des trains sur les lignes grands parcours

27 Août 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

Tunis — Le trafic des trains sur les lignes Tunis/Gabès, le Kef/Tunis, Sfax/Tunis et Métloui Tunis et Gabès Tunis a repris, et ce, après les perturbations enregistrées mercredi soir et jeudi matin, a annoncé la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), jeudi.

La SNCFT avait annoncé, mercredi soir, l'annulation de plusieurs liaisons ferroviaires programmées les mercredi 26 et jeudi 27 août 2026, en raison d'un déficit critique en locomotives.

Selon un communiqué de la compagnie, ces perturbations ont concerné dans un premier temps le train reliant Tunis à Gabès, dont le départ est habituellement fixé à 21h15 mercredi. Elles ont touché également quatre liaisons le jeudi 27 août, à savoir le départ du Kef vers Tunis à 5h00, de Sfax vers Tunis à 5h15, de Metlaoui vers Tunis à 7h20 et de Gabès vers Tunis à 10h50.

La SNCFT avait expliqué les annulations, par un contexte de déficit opérationnel en matériel moteur, affirmant "qu'elles seront maintenues jusqu'à ce que la situation revienne à la normale et que la circulation de ces trains puisse être rétablie".

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