Togo: Mieux accompagner les victimes de violences basées sur le genre

27 Août 2026
Togonews (Lomé)

Une startup togolaise a développé une application baptisée LEBENAM, officialisée jeudi à Lomé, pour faciliter le signalement des violences faites aux femmes et centraliser les informations relatives aux victimes de violences basées sur le genre.

L'outil répond à un problème bien identifié sur le terrain : le parcours de prise en charge des victimes les oblige souvent à raconter plusieurs fois leur histoire. « Lorsqu'une victime se rend à l'hôpital, on lui pose des questions. Arrivée à la police, les mêmes questions lui sont posées, puis à la justice également », explique Ingrid Kengne Tegue, l'une des conceptrices de l'appli.

Avec LEBENAM, un simple signalement effectué sur la plateforme permet de créer un dossier unique, dans lequel les informations de la victime sont enregistrées une seule fois. Ces données sont ensuite centralisées, ce qui facilite leur traitement et permet d'orienter rapidement la victime vers les services compétents, sans qu'elle ait à répéter son récit à chaque étape.

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Autre atout de l'application : elle permet des échanges dans plusieurs langues locales, notamment le kabyè, l'éwé et le kotokoli. Les informations recueillies peuvent ensuite être traduites, afin de faciliter le traitement des dossiers et l'orientation des victimes, même lorsqu'elles ne s'expriment pas en français.

Seul problème, la description de l'application sur Google Play ne semble pas correspondre avec une activité d'appui contre les violences faites aux femmes.

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