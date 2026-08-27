Togo: La Banque du sang

27 Août 2026
Togonews (Lomé)

Bank of Africa-Togo (BOA) multiplie les initiatives en faveur du don de sang. La banque appelle les citoyens à se mobiliser vendredi à son siège pour répondre à l'appel du Centre national de transfusion sanguine (CNTS), rapporte La Nouvelle Tribune.

Cette initiative intervient dans un contexte préoccupant : les hôpitaux font actuellement face à une pénurie de sang, tandis que les donneurs se font de plus en plus rares.

Le don de sang est un geste simple mais vital, capable de sauver de nombreuses vies.

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