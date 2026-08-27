Togo: Semences paysannes - Création d'une banque spécialisée à Kloto

27 Août 2026
Togonews (Lomé)

La commune de Kloto 3, dans la région des Plateaux et considérée comme l'un des principaux greniers agricoles du Togo, se dote d'une banque de semences paysannes.

Cette banque communautaire a pour objectif de conserver les variétés locales, tout en facilitant leur multiplication et leur diffusion auprès des producteurs.

Pour en assurer le bon fonctionnement, les agriculteurs ont été formés à la production et à la sélection des semences et à leur conservation.

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Ce dispositif répond à un contexte préoccupant, marqué par la disparition progressive de certaines variétés et le recul de la biodiversité agricole et alimentaire.

Les semences paysannes sont des graines sélectionnées, reproduites, conservées et échangées par les agriculteurs eux-mêmes, souvent depuis plusieurs générations. Elles se distinguent des semences commerciales standardisées produites par les entreprises semencières.

Elles présentent plusieurs caractéristiques importantes : elles sont généralement issues de sélections réalisées directement dans les champs, évoluent avec les conditions locales et présentent souvent une plus grande diversité génétique qu'une variété commerciale très homogène.

Par exemple, un agriculteur peut conserver chaque année les graines provenant de ses meilleurs plants de maïs, mil, sorgho, riz, haricot ou tomate, puis les ressemer la saison suivante et éventuellement les échanger avec d'autres producteurs.

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