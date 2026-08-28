Tunisie: Deuxième édition de l'« AI-Forward Summit 2026» « De la vision à la valeur »

Réunissant décideurs, experts, investisseurs, start-up et acteurs de l'innovation, le rendez-vous mettra l'accent sur les applications concrètes de l'intelligence artificielle, la santé intelligente, la souveraineté numérique et le financement des projets innovants. Deux initiatives régionales ainsi qu'un nouveau cadre dédié à l'investissement dans l'IA figurent notamment au programme de cette édition.

La deuxième édition de l'« AI-Forward Summit 2026» (Sommet de l'intelligence artificielle vers l'avenir) se tiendra du 7 au 10 septembre 2026 à Hammamet autour du thème « Façonner l'avenir de l'intelligence : de la vision à la valeur ».

Organisée par l'Organisation arabe des technologies de l'information et de la communication (Aicto), sous l'égide de la Ligue des États arabes et en collaboration avec le ministère tunisien des Technologies de la Communication, cette édition ambitionne d'être une plateforme régionale qui réunira décideurs, experts, représentants des institutions et organisations internationales, acteurs du secteur privé, start-ups, universités et membres de la communauté de l'innovation.

L'heure est aux engagements

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Elle vise, en outre, à renforcer la coopération et le partage d'expertises, et à faire progresser les régions arabe et africaine vers une nouvelle étape de l'intelligence artificielle, fondée sur la transformation des visions en applications et solutions concrètes, la promotion de l'innovation et de la souveraineté numérique, le renforcement des capacités et la production d'un impact durable et mesurable.

Partant du fait que la prochaine étape ne saurait se limiter aux annonces et aux stratégies, cette édition exige de traduire les engagements en programmes, projets, partenariats et investissements concrets. C'est dans cette perspective que s'opère le changement majeur porté par le Sommet : passer de la vision et de l'alignement à la mise en oeuvre et à la réalisation d'un impact concret, du dialogue à l'action, et du potentiel à des résultats tangibles et mesurables. Les journées du 7 et du 8 septembre seront consacrées aux événements parallèles, notamment à des ateliers et activités spécialisées organisés par plusieurs partenaires régionaux et internationaux de l'Organisation. Les 9 et 10 septembre seront, quant à eux, dédiés aux principales activités du Sommet.

Cette édition prévoit, par ailleurs, le lancement de deux initiatives dans le cadre de la mise en oeuvre des résultats de la Déclaration de Tunis issue du Sommet de 2025. La première concerne le lancement de l'indice AL-Mustaqbal de l'intelligence artificielle, un indicateur régional destiné à mesurer le niveau de maturité en matière d'intelligence artificielle ainsi que le degré de préparation des pays et des écosystèmes à son adoption et à son développement.

La deuxième porte sur le lancement de l'Alliance Awail, un cadre régional visant à mettre en réseau les dirigeantes, les expertes, les innovatrices et les organisations partenaires de la région arabe et africaine, et à soutenir leur participation active à la construction de l'avenir de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes.

Axe novateur du Sommet 2026

Le programme comprend également un axe intégré consacré à la santé intelligente, intitulé « E-Health - Intelligent Health for a Healthier Future ». Celui-ci réunira des démonstrations pratiques et des échanges spécialisés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour renforcer la souveraineté sanitaire, garantir des soins de santé équitables et inclusifs pour tous, et explorer les moyens de faire passer l'intelligence artificielle appliquée au secteur de la santé du stade des promesses à celui d'une mise en oeuvre sûre, éprouvée, fiable, souveraine et équitable, permettant de produire un impact sanitaire concret et durable.

Une simulation en direct d'un système d'alerte précoce fondé sur l'intelligence artificielle, destiné à détecter, suivre et contenir les foyers de maladies et les risques épidémiques est également prévue lors du sommet.

Le Forum arabe de l'investissement dans l'intelligence artificielle (RAIF) est un autre axe novateur du Sommet 2026. Conçu comme une plateforme régionale visant à connecter l'écosystème de l'intelligence artificielle à celui de l'investissement, cette initiative ambitionne de renforcer les partenariats entre les gouvernements, les investisseurs, les start-ups et les institutions de financement, et de transformer les innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle en projets susceptibles de se développer, de changer d'échelle et de générer un impact économique concret dans les régions arabe et africaine.