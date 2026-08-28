Afrique de l'Ouest: Sessions confédérales des Parlements de l'AES - Les députés confédéraux ouvrent leur première session ordinaire

28 Août 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par ALP

La première session ordinaire des sessions confédérales des Parlements de l'AES s'est ouverte, le mercredi 26 août 2026, à Niamey au sein de l'hémicycle du Conseil consultatif de la refondation (CCR), sous la présidence du camarade Dr Ousmane Bougouma, Président des sessions confédérales des Parlements de l'AES.

Cette première session ordinaire se tient, du 26 au 29 août 2026. Elle intervient en application des dispositions de l'article 14 du Protocole additionnel portant sur les sessions confédérales des Parlements de l'AES. A l'ouverture des travaux, les députés confédéraux ont adopté le projet d'ordre du jour de cette première session ordinaire. Trois grandes thématiques y sont inscrites. Il s'agit de la coopération policière et du partage de renseignements dans l'espace AES, de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace AES ainsi que du modèle économique des médias, de leur financement, de leur viabilité et de leur efficacité.

Ces différents points, inscrits en application du règlement intérieur adopté lors de la session inaugurale, seront examinés par les différentes commissions au cours de la session. Dans son mot d'ouverture, le Président des Sessions confédérales, le camarade Dr Ousmane Bougouma, a insisté sur la nécessité d'assurer une bonne organisation et une conduite efficace des séances.

Il s'agit notamment d'orienter les réflexions et les préoccupations vers l'atteinte des objectifs de la Confédération et de permettre une meilleure prise en compte des préoccupations des populations. Les Sessions confédérales des Parlements de l'AES se réuniront deux fois par an, en février et en août conformément au calendrier retenu pour leurs travaux. Cette première session ordinaire qui se poursuit jusqu'au 29 août, ouvre ainsi le premier rendez-vous parlementaire ordinaire de ce nouveau cadre de concertation entre les trois Etats.

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