Afrique: Le Mauritanien Ismail Ould Cheikh Ahmed élu secrétaire général de l'OCI

Dakar — L'ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ismail Ould Cheikh Ahmed, a été élu secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), jeudi, à Djeddah, en Arabie saoudite, a-t-on appris de plusieurs médias.

Son élection a eu lieu lors de la 23e session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de ladite institution internationale, d'après les mêmes sources.

Selon l'Agence de presse saoudienne officielle (SPA), le diplomate mauritanien a prêté serment le même jour, en présence des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI, au siège de l'organisation, à Djeddah.

Il succède au diplomate et homme politique tchadien Hissein Brahim Taha, qui était secrétaire général de cette institution depuis 2020.

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Dans un discours prononcé dans les trois langues officielles de l'Organisation de la coopération islamique, l'arabe, l'anglais et le français, Ismail Ould Cheikh Ahmed a adressé ses remerciements aux États membres. Il leur a fait part de sa gratitude également.

"Votre décision de m'élire aujourd'hui est la plus grande responsabilité qui m'ait été confiée au cours de ma carrière professionnelle et la plus haute distinction que je reçois après plus de trois décennies au service des institutions internationales, régionales et nationales", rapporte la SPA en citant le nouveau secrétaire général de l'OCI.

L'Organisation de la coopération islamique a été créée en 1969. Elle est chargée de promouvoir la solidarité et la coopération économique, sociale, culturelle et scientifique entre ses 57 États membres.

Ismail Ould Cheikh Ahmed est âgé de 66 ans. Il a été ministre des Affaires étrangères de la Mauritanie entre juin 2018 et mars 2022.

De 2015 à 2018, il a dirigé le bureau de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Yémen.

Auparavant, il était représentant spécial des Nations unies pour la Mission chargée de la réponse aux urgences Ebola.

Le nouveau secrétaire général de l'OCI a exercé aussi les fonctions de représentant spécial adjoint et chef de la Mission de soutien des Nations unies en Libye.