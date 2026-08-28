Sénégal: IA - Moustapha Cissé dans le classement TIME des 100 personnalités les plus influentes du secteur

Dakar — Le chercheur sénégalais Moustapha Cissé figure dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde dans le domaine de l'intelligence artificielle selon un classement publié, jeudi, par le magazine américain TIME.

Expert en intelligence artificielle et membre du Conseil national du Numérique, Moustapha Cissé figure notamment dans la catégorie " Leaders" du classement, à côté de de figures emblématiques du secteur, à l'instar de de Elon Musk (SpaceX), Dario et Daniela Amodei (Anthropic) ou encore Arvind Krishna (PDG du groupe IBM).

Le magazine TIME met notamment en exergue l'engagement entrepreneurial de Moustapha Cissé au Sénégal à travers la start-up Kera Health Platforms qu'il a fondée en 2023 avec Papa Sow, ancien directeur général de MTN Guinée, et Hosam Mattar, ancien responsable médical d'AXA pour l'Afrique.

Kera Health développe une plateforme fondée sur l'intelligence artificielle destinée à connecter les acteurs du système de santé africain, renseigne la même source, en faisant allusion aux dossiers médicaux, résultats de laboratoire, prescriptions pharmaceutiques et données d'assurance qui y sont centralisés et croisés.

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En juin 2025, la Société financière internationale (IFC) du groupe de la Banque mondiale, a approuvé un investissement pouvant atteindre plus 5 milliards 6OO millions de FCFA (environ 10 millions de dollars) allant dans le sens de "soutenir l'expansion régionale de Kera Health dans l'espace UEMOA et le développement de produits d'assurance santé inclusifs", souligne le texte.

Moustapha Cissé évoque une expérience personnelle à l'origine de son engagement pour les technologies appliquées à la santé, faisant allusion à une maladie grave qu'il avait atteinte à l'âge de 19 ans et qui l'avait amené à mesurer les limites d'un système de santé sous-doté.

L'expert sénégalais dit défendre une approche de l'IA fondée sur des valeurs et mise au service des populations, insistant sur la capacité du continent africain à concevoir ses propres solutions technologiques plutôt que de toujours les importer.

Titulaire d'un doctorat à l'université Pierre-et-Marie-Curie en France, Moustapha Cissé a débuté sa carrière comme chercheur chez Facebook AI Research (aujourd'hui Meta AI), avant de rejoindre Google, renseigne sa biographie.

De 2018 à 2022, il a supervisé la création puis dirigé le premier centre de recherche en intelligence artificielle du géant américain sur le continent africain, installé à Accra, au Ghana.

Parallèlement, il a fondé et dirigé l'African Master's of Machine Intelligence (AMMI), premier programme de troisième cycle en IA en Afrique, hébergé par l'African Institute for Mathematical Sciences (AIMS), où il enseigne le machine learning. Sa contribution à la recherche et à la formation en IA sur le continent lui avait déjà valu, en 2019, une place parmi les cent Africains les plus influents, indique-t-on.