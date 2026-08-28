Afrique: RDC/Tanzanie - Signature d'une feuille de route pour le retour des réfugiés congolais

À Lubumbashi, la RDC, la Tanzanie et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ont signé, jeudi 27 août 2026, une feuille de route pour encadrer le retour volontaire des réfugiés congolais. Parmi eux, plus de 87 000 vivent dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie. Mais derrière cette perspective de retour, une condition reste déterminante : la sécurité dans leurs zones d'origine, notamment dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu occupées par l'AFC/M23 soutenu par le Rwanda.

Avec notre correspondante à Lubumbashi, Denise Maheho

Parmi les 87 654 réfugiés congolais vivant en Tanzanie, plusieurs expriment la volonté de retourner au pays. La plupart ont fui la guerre dans le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. Mais le HCR reste prudent. « Les réfugiés sont libres de retourner là où ils veulent », rappelle Mark Kirya, représentant adjoint du HCR en RDC. « Mais on n'encourage pas vraiment [les retours, NDLR] dans les zones qui ne sont pas sécurisées, comme dans l'Ituri, le Nord-Kivu et le Sud-Kivu. »

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De son côté, le ministre congolais de l'Intérieur affirme que le gouvernement est engagé dans les différents processus de paix afin de mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. En attendant, « nous allons essayer de travailler avec la Tanzanie et le HCR pour accompagner davantage nos compatriotes », explique Jacquemain Shabani, en assurant vouloir leur trouver « un lieu de retour sûr et sécurisé, leur lieu d'origine ou ailleurs ».

La Tanzanie, quant à elle, va continuer d'offrir son hospitalité aux réfugiés congolais qui ne sont pas encore prêts à revenir dans leur pays. Entre-temps, le HCR doit mobiliser des fonds afin d'organiser ce processus de rapatriement volontaire des réfugiés et leur réinstallation au pays. Pour l'heure, aucun calendrier précis n'est fixé.

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