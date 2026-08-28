Afrique: Appel à candidatures - Des résidences proposées aux artistes

L'Institut français organise, en collaboration avec la Cité internationale des arts, une résidence permettant aux artistes et professionnels de la culture de toutes nationalités, sans limite d'âge, ayant un projet de création, d'y participer.

Le programme de résidence s'adresse aux artistes résidant hors du territoire français depuis au moins cinq ans, souhaitant développer un projet de recherche et de création à Paris pour une durée de trois, six ou neuf mois. Les inscriptions ouvertes dépuis le 1er juillet dernier seront closes le 8 octobre prochain.

Les disciplines concernées : architecture, paysage, urbanisme, arts de la rue, cirque, marionnette, arts plastiques, cinéma (Animation, fiction, documentaire de création, art vidéo), création numérique (Arts numériques, jeu vidéo, VR), critique d'art et commissariat d'exposition, danse, performance, design, graphisme, gastronomie, littérature (Fiction, essai, littérature jeunesse, bande dessinée), métiers d'art, mode, musique (CLassique, contemporaine, actuelles & jazz), photographie, théâtre.

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Les pièces jointes doivent être en français ou en anglais : le curriculum vitae de l'artiste (2 pages maximum), un dossier artistique - portfolio (12 pages maximum), un projet de résidence (2 pages maximum), une attestation sur l'honneur qui garantit que les oeuvres présentées au sein de la candidature sont bien celles de l'artiste (Simple document texte), une lettre de recommandation émanant d'une institution, d'une structure, d'une ou d'un professionnel reconnu dans la discipline artistique (1 page maximum),

Une lettre d'engagement du/des partenaire(s) associé(s) précisant les détails de l'engagement (Prise en charge du billet d'avion, montant de l'allocation de résidence...), l'avis motivé sur le soutien au projet et l'accompagnement apporté à l'artiste (En amont, pendant et après la résidence,1 page maximum).

Pour être éligible, le ou la candidate doit être soutenu(e) par un ou plusieurs partenaires associés, le candidat doit résider hors du territoire français de manière permanente depuis au moins 5 ans. Il doit être engagé dans une démarche professionnelle reconnue, libéré de toute activité professionnelle durant toute la durée de la résidence et faire preuve d'autonomie, maîtriser le français et/ou l'anglais à un niveau professionnel.

Seuls les partenaires culturels associés (Réseau culturel français à l'étranger, structures culturelles françaises ou étrangères) sont autorisés à déposer les dossiers des candidats. Ils doivent veiller à effectuer une seule candidature par artiste et à indiquer leur classement préférentiel ainsi que leur capacité de financement dans leur lettre d'engagement. Le nombre maximum de dossiers déposés par partenaire est de huit.

Le ou les partenaires soutiennent les artistes via la prise en charge du déplacement international et d'une allocation de résidence. L'Institut français, quant à lui, attribuera aux lauréates et lauréats un atelier-logement au sein de la Cité internationale des arts ainsi qu'un accompagnement artistique et professionnel.

Les candidatures seront examinées selon les critères d'évaluation suivants : le parcours professionnel de la candidate ou du candidat, la qualité artistique et intellectuelle du projet, le protocole de travail envisagé durant la résidence, le lien avec la scène artistique française et francilienne et les contacts professionnels déjà établis sur place.

L'envoi des dossiers se fait sur cette plateforme : Inscription IFProg. Le partenaire doit créer un compte sur le site de l'Institut français puis s'inscrire sur la plateforme IFProg. L'attribution de résidence se fera entre avril 2027 et 2028.