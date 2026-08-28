Afrique: Congo-RDC - Situation confuse près de Makotimpoko

Prise d'otages et disparus sont signalés à environ 40km en amont de Makotimpoko, dans le département de Nkéni-Alima, après une incursion des militaires de la République démocratique du Congo (RDC).

Selon des sources, des éléments de la marine et de la gendarmerie nationales congolaises en service à Makotimpoko ont été appréhendés par la marine de la RDC et conduits à Yumbi, le 26 août. La situation se serait produite alors que les éléments de la marine et de la gendarmerie nationales congolaises étaient en mission de surveillance sur la rive droite du fleuve Congo. Un élément de la patrouille aurait fait usage de son arme. Prise par la panique, la population riveraine aurait fait appel aux militaires de la RDC de Yumbi.

Les mêmes sources indiquent qu'il y a eu deux capturés du côté congolais, notamment un gendarme et un marin, tous deux conduits à Yumbi. L'on note, par ailleurs, trois disparus parmi lesquels deux gendarmes et un marin. Du côté de la RDC, un enfant âgé de 15 ans serait mort lors de l'affrontement.

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Les autorités congolaises ont renforcé l'alerte du personnel, activé un poste de commandement tactique, intensifié le renseignement et maintenu le contact avec plusieurs postes avancés. Une mission de reconnaissance serait déployée sur le terrain avec renforcement des effectifs à Makotimpoko. Le recours à la voie diplomatique est prévu afin de régler le différend et retrouver les éléments portés disparus.