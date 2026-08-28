Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 28 août 2026

revue de presse

Zambie : Le chef de l’opposition en garde à vue après la présidentielle contestée

En Zambie, Brian Mundubile, principal adversaire du président réélu Hakainde Hichilema, a été placé en garde à vue dans une enquête pour trahison présumée.

Le chef de l’opposition zambienne s’est présenté jeudi à la police après avoir passé près de deux semaines dans un lieu tenu secret. Brian Mundubile était recherché par les autorités après une convocation liée à une affaire de menace présumée contre la sécurité nationale.

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La police affirme que Mundubile et son colistier, Makebi Zulu, ont été interrogés dans le cadre d’une enquête pour "trahison". Les deux responsables politiques restent en garde à vue. (Source Africanews)

Mayotte : La France durcit sa stratégie face à l’immigration clandestine

Militarisation renforcée, surveillance technologique et pression diplomatique : Paris veut changer d’échelle face aux flux migratoires vers Mayotte. Une stratégie qui redessine aussi les relations de la France avec les Comores et plusieurs pays africains.

La France change de braquet à Mayotte. En déplacement dans l’archipel le 26 août, le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a annoncé un renforcement majeur du dispositif de lutte contre l’immigration clandestine, estimant que les réseaux de passeurs « s’adaptent, mutent et bénéficient parfois de complicités locales ».

Le constat du gouvernement est clair : malgré l’intensification des interceptions, les filières continuent de fonctionner. Au premier semestre de cette année, environ 16 000 à 16 500 étrangers en situation irrégulière auraient été éloignés, soit une progression d’environ 21 % par rapport à la même période en 2025. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Afrique : Un cadre décennal adopté pour préserver les acquis contre la polio

Les ministres africains de la Santé ont adopté jeudi à Addis-Abeba un cadre décennal visant à consolider les acquis de la lutte contre la poliomyélite et à intégrer progressivement les capacités développées dans ce combat aux systèmes nationaux de santé.

Le Cadre pour la transition et la pérennisation de la lutte contre la poliomyélite dans la Région africaine de l’OMS (2026-2035) a été approuvé lors de la 76e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, organisée du 24 au 28 août dans la capitale éthiopienne.

Selon l’OMS, ce dispositif doit permettre aux pays de maintenir une surveillance épidémiologique efficace, de préserver les capacités des laboratoires et de riposte aux urgences, mais aussi de renforcer la vaccination de routine et de garantir des financements nationaux durables. (Source Apanews)

RDC : Tshisekedi fixe le cadre d’un dialogue national de trois mois et en exclut l’AFC/M23

Félix Tshisekedi a officiellement lancé jeudi un processus de dialogue national d'une durée maximale de trois mois, qui débutera par des consultations dans les 26 provinces avant des assises à Kinshasa, tout en excluant de ce cadre les acteurs qui continueront à combattre par les armes.

Baptisé « Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l'Etat », le processus doit associer majorité et opposition, société civile, confessions religieuses, autorités coutumières ainsi que des représentants des milieux économiques, professionnels, universitaires et scientifiques, a annoncé le chef de l'Etat dans une adresse à la nation. (Source actualite.cd)

Mondial 2027 de basket : Cameroun et Côte d’Ivoire en tête, l’Égypte surprend le Sénégal

La quatrième fenêtre des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2027 de basket s’est ouverte ce jeudi 27 août à Dakar et Radès, avec six rencontres au programme. Le Cameroun et la Côte d’Ivoire ont conforté leur place de leader dans leur groupe respectif. À Dakar, l’Égypte a créé la principale surprise du jour en s’imposant face au Sénégal, pourtant à domicile.

Les douze sélections encore en lice dans les qualifications africaines disputent désormais le deuxième tour de cette campagne vers le Qatar. Cinq billets seulement sont en jeu pour les deux premiers des groupes E et F, ainsi que le meilleur troisième des deux poules. (Source Afrik.com)

Guinée : Paris réclame une enquête transparente après la découverte d’une fosse commune

La France a demandé jeudi une enquête « en toute indépendance et en toute transparence » après la découverte de six corps dans une fosse commune à Forécariah, dans le sud-ouest de la Guinée. L’opposition guinéenne réclame également que toute la lumière soit faite sur cette affaire.

Les corps de six hommes ont été retrouvés lundi dans une fosse commune par des jeunes qui ramassaient du bois dans la sous-préfecture d’Allassoyah, dans la préfecture de Forécariah. Les victimes étaient ligotées et avaient les yeux bandés.

Une enquête a été ouverte par la justice guinéenne. « La France fait part de sa vive émotion » après cette découverte, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères. Paris appelle les autorités guinéennes à mener l’enquête « en toute indépendance et en toute transparence ». (Source Africa Radio)

Incendies en Algérie : Les autorités déclarent trois jours de deuil national

Au moins douze morts et 54 blessés, dont six dans un état grave : en Algérie, c'est le lourd bilan humain causé par les incendies dans le nord-est du pays. Jeudi 27 août 2026, alors que certains feux étaient toujours en cours, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a déploré un « grand malheur » pour le pays et décrété trois journées de deuil national, ainsi que l'annulation de toutes les festivités culturelles et compétitions sportives.

« Le cœur meurtri et l'âme en deuil devant la tragédie de la perte de nos concitoyens » : c'est ainsi que le président algérien a réagi jeudi au lourd bilan des incendies.

Selon le ministre de l'Intérieur, Saïd Sayoud, les décès ont été enregistrés dans trois préfectures du nord-est du pays : « cinq décès ont été enregistrés dans la wilaya (préfecture) de Jijel, quatre dans celle de Béjaïa et trois dans celle de Tizi-Ouzou », selon M. Sayoud. Le ministre de l'Intérieur et son homologue de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, se sont rendus mercredi à Béjaïa, puis jeudi à Jijel, selon l'agence officielle APS. (Source RFI)

Opération Jackal IV - Interpol frappe les réseaux criminels ouest-africains

58 personnes arrêtées et 263 suspects identifiés. C'est le bilan de l'opération Jackal IV menée par Interpol contre les réseaux de crime organisé ouest-africains. L'opération, conduite entre novembre 2025 et juin 2026, a mobilisé 22 pays répartis sur six continents.

L'Organisation internationale de police criminelle indique que cette opération visait notamment à lutter contre le blanchiment d'argent d'après l'APS, identifier des criminels recherchés, saisir des avoirs et renforcer les arrestations et les poursuites judiciaires.

Dans un rapport publié sur son site, Interpol souligne que Jackal IV constitue une réponse à l'expansion internationale des réseaux criminels originaires d'Afrique de l'Ouest, notamment la « Hache Noire » et d'autres groupes similaires. (Source Le Soleil)

Burundi : L’ONU apporte au gouvernement un appui de 2 millions $ pour lutter contre Ebola

L’Organisation des Nations Unies (ONU) a annoncé ce vendredi un appui de 2 millions de dollars au gouvernement burundais pour lutter contre la maladie à virus Ebola.

« Pour soutenir le Plan national de préparation et de réponse à Ebola du gouvernement burundais, le coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Tom Fletcher, a débloqué 2 millions de dollars américains provenant du Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) », a rapporté l’ONU vendredi.

L’Organisation des Nations Unies a précisé que ce financement « s'inscrit dans le cadre d'une réponse financière plus large du CERF, qui a alloué 24 millions de dollars américains à des actions de confinement rapide dans les pays frontaliers à haut risque ». (Source TRT Afrika)

Madagascar : Le gouvernement fait marche arrière sur la taxation du riz importé

Madagascar renonce, temporairement, à taxer davantage le riz de luxe importé. Le gouvernement a suspendu le droit de douane de 20 % et la TVA de 5 % prévus dans la loi de finances rectificative 2026. L’exécutif invoque une production locale encore insuffisante à l’approche de la période de soudure.

Le gouvernement malgache revoit temporairement sa politique fiscale sur le riz importé. Les nouvelles dispositions prévoyaient de soumettre le riz de luxe à un droit de douane de 20 % et à une TVA de 5 %. Leur application est suspendue afin de maintenir un approvisionnement suffisant du marché et de limiter la pression sur les prix.

Le ministère du Commerce reconnaît que la production nationale ne permet pas encore de satisfaire toute la demande. La période de soudure, attendue prochainement, rend la question plus sensible : les disponibilités alimentaires diminuent traditionnellement avant les nouvelles récoltes, avec un risque de tension sur les prix. (Source LSI Africa)