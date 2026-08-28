Afrique Australe: Onze pays réunis à Plaine-Magnien pour renforcer le partage de renseignements

La 23e réunion administrative annuelle des points de contact nationaux du World Customs Organisation Regional Intelligence Liaison Office East and Southern Africa (WCO RILO ESA) a débuté mardi 25 août à l'Integrated Customs Clearance Centre, à Plaine-Magnien. Organisée par la Mauritius Revenue Authority (MRA), cette rencontre de trois jours réunit 21 délégués de 11 pays membres du RILO ESA.

Placée sous le thème «Collaboration & Intelligence-Led vigilance: Our commitment to a safer society», la réunion porte sur les moyens de renforcer la coopération régionale et le partage de renseignements entre les administrations douanières.

Lors de son intervention, le Financial Secretary au ministère des Finances, Anandsing Acharuz, a souligné l'importance de cette rencontre face aux enjeux liés à la sécurité aux frontières, à la protection des économies et à la facilitation des échanges commerciaux. Selon lui, les échanges doivent aussi contribuer à consolider la confiance entre les partenaires et à améliorer les mécanismes de collaboration au niveau régional.

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De son côté, le directeur général de la MRA, Rohit Ramnawaz, a estimé que le thème retenu traduit une responsabilité collective dans la protection des frontières de la région. Face à des menaces qui évoluent rapidement, il a appelé à une approche proactive et agile, soutenue par une coordination étroite entre les autorités.

Il a également souligné que le partage de renseignements aux niveaux national, régional et international demeure essentiel pour renforcer les actions de lutte et permettre des interventions plus efficaces.