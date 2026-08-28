Afrique: L'UE et la MCCI resserrent leur dialogue avec la communauté des affaires

Le commerce, l'investissement et le rôle du secteur privé dans les relations entre Maurice et l'Union européenne (UE) ont été abordés, mardi 25 août, lors d'une rencontre entre l'ambassadeur de l'UE auprès de Maurice et des Seychelles, Oskar Benedikt, et le secrétaire général de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), Drishtysingh Ramdenee dans les bureaux de la délégation de l'UE à Port-Louis.

Les deux interlocuteurs ont souligné l'importance de maintenir un contact régulier avec la communauté des affaires pour mieux identifier les difficultés auxquelles sont confrontés les opérateurs et les secteurs susceptibles de bénéficier d'un développement des échanges.

En parallèle, Maurice et l'UE poursuivent leurs travaux en vue de la mise en oeuvre de l'Accord de partenariat économique (APE) approfondi. L'implication du secteur privé doit contribuer à concrétiser les possibilités offertes par cet accord en matière de commerce et d'investissement.

La prochaine étape sera l'EU-ESA5 Regional Business Forum, qui réunira des entreprises, des investisseurs et des décideurs politiques de Maurice, des Seychelles, de Madagascar, des Comores et du Zimbabwe. Le forum permettra d'examiner les perspectives liées à l'APE et les moyens de renforcer la coopération économique.