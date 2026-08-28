Sénégal: Gënji Hip Hop lance son Plan stratégique 2026-2030

L'association Gënji Hip Hop, regroupant des femmes artistes, activistes et féministes des industries culturelles et créatives (ICC) au Sénégal, entend renforcer sa structuration et définir de nouvelles orientations pour les prochaines années.

Réunie le mardi 18 août dernier, la réunion a permis de définir les principaux axes du Plan stratégique 2026-2030 d'après un communiqué parvenu au Soleil Digital. Le plan prévoit notamment de clarifier l'identité de Gënji Hip Hop, de définir ses objectifs et sa vision à l'horizon 2030, tout en réaffirmant les valeurs du groupe.

Dans le cadre de ses activités, Gënji Hip Hop annonce par ailleurs la tenue de son premier événement officiel le 5 septembre 2026. Il s'agira d'un troc, présenté dans le communiqué comme une « activité coutume de l'association ».

Pour rappel, Gënji Hip-Hop est une association sénégalaise engagée, fondée en 2017, qui rassemble plus de 70 femmes artistes, rappeuses, DJ, graffeuses et activistes des cultures urbaines.

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Ce collectif d'art-activisme oeuvre activement pour briser les stéréotypes de genre dans un milieu musical historiquement dominé par les hommes. À travers leurs textes et leurs performances, ces artistes luttent pour les droits des femmes, dénoncent les violences basées sur le genre et promeuvent l'autonomisation féminine au Sénégal.

Au-delà de la scène, l'association utilise la culture hip-hop comme un outil d'impact social pour aborder des sujets cruciaux tels que la santé mentale, le leadership citoyen et l'engagement politique des jeunes femmes.