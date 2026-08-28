Afrique: Tunisie Telecom honore les lauréats du bac 2026

Tunisie Telecom a célébré, ce jeudi au Technopark d'El Ghazala (gouvernorat d'Ariana), la Journée du Savoir. Il s'agit d'une tradition annuelle qui concrétise le soutien de l'entreprise à l'excellence scientifique et célèbre les réussites des enfants de ses employés. À cette occasion, 437 élèves et étudiants brillants ont été honorés pour l'année scolaire 2025/2026, parmi lesquels 8 majors au niveau national dans plusieurs sections.

L'organisation des festivités de la Journée du Savoir s'étale sur deux jours en raison du nombre croissant de lauréats, qui a enregistré une hausse de 9 % par rapport à l'année scolaire 2024/2025.

Les lauréats honorés se répartissent comme suit : 48 admis au concours d'accès aux collèges pilotes, 97 au concours d'accès aux lycées pilotes, 147 admis au baccalauréat, en plus de 145 diplômés du supérieur.

La première journée a été consacrée à l'hommage rendu à 242 lauréats parmi les admis au concours de fin d'études de l'enseignement de base et les diplômés de l'enseignement supérieur. Demain vendredi verra la distinction de 195 élèves méritants de 6e année primaire et d'admis au baccalauréat.

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Tunisie Telecom a également invité les sept premiers majors nationaux des différentes sections du baccalauréat (session 2026) à assister aux festivités en tant qu'invités d'honneur.

La liste des majors nationaux comprend : Raghad Achi (1ère nationale en Lettres), Yasmine El Yacoubi (1ère nationale en Mathématiques), Malek El Ouahechi (1ère nationale en Sciences Expérimentales), Adam El Kouki (1er national en Économie et Gestion), Mohamed El Ouartani (1er national en Sciences Techniques), Mohamed Amine Chouchane (1er national en Sciences de l'Informatique) et Ahmed El Meddeb (1er national en Sport).

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le Président-Directeur Général de Tunisie Telecom, Lassâad Ben Dhiab, a souligné que l'intérêt de l'entreprise pour le domaine éducatif ne se limite pas à honorer les lauréats, mais s'inscrit dans une vision globale visant à soutenir la transformation numérique et à renforcer l'égalité des chances éducatives dans les différentes régions du pays.

Il a souligné dans ce cadre que Tunisie Telecom s'efforce de soutenir le droit à l'éducation à travers plusieurs initiatives à caractère social, notamment le transport, le soutien scolaire, le raccordement des écoles, lycées et universités aux réseaux internet haut débit, ainsi que le projet de la « classe intelligente » qui s'inscrit dans les efforts de numérisation du processus éducatif.

Le PDG de Tunisie Telecom a indiqué que l'établissement travaille au développement des infrastructures de télécommunications et à l'extension du réseau de fibre optique, ayant réussi à déployer plus de 70 000 kilomètres de fibre optique. L'entreprise oeuvre également à la couverture des zones blanches et au renforcement de la connectivité internationale de la Tunisie à internet via des câbles sous-marins.

L'initiative de la Journée du Savoir s'inscrit dans une politique visant à encourager les enfants des employés à réussir et à exceller, reflétant ainsi la dimension sociale de l'entreprise.