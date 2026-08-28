Tunisie: JM Tarente 2026 - Emna Ben Hassouna décroche l'argent sur le 100 m nage avec palmes

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisienne Emna Ben Hassouna a remporté, jeudi, la médaille d'argent de la finale du 100 mètres nage avec palmes, dans le cadre des compétitions des Jeux méditerranéens Tarente 2026, organisés actuellement en Italie.

Ben Hassouna a terminé deuxième de l'épreuve avec un chrono de 48,72 secondes, derrière l'Italienne Viola Magoga, sacrée championne avec un temps de 48,18 secondes. La Française Camille Julien a pris la troisième place en 48,91 secondes.

Dans nos archives Registre national des entreprises : L'IA : levier essentiel pour l'évolution des entreprisesLa nageuse tunisienne avait décroché sa qualification pour la finale mercredi, après avoir terminé deuxième de sa série avec un temps de 49,98 secondes, derrière Camille Julien, première en 49,94 secondes.

Cette médaille porte à 14 le nombre de médailles remportées par la Tunisie depuis le début des Jeux méditerranéens de Tarente, dont 2 médailles d'or, 3 d'argent et 9 de bronze.

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