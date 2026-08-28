Tunisie: SIAT 2026 - Durabilité, innovation et souveraineté alimentaire

La 16e édition du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie (Siat) constitue une passerelle stratégique pour les secteurs de l'agroéquipement et de l'agro-industrie vers les marchés internationaux. Ce salon professionnel propose une offre large couvrant l'ensemble des filières, met en avant les dernières innovations du secteur et s'accompagne d'un programme de forums, conférences et rencontres B2B. Il constitue un carrefour qui rassemble, en un même temps et espace, des entreprises tunisiennes et étrangères aux fins d'échange, de découverte et d'éventuelles actions de partenariat productif.

Cette édition du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie Siat'2026, organisé par l'Apia, se tiendra du 28 au 31 octobre 2026 au Parc des Expositions du Kram. Ce rendez-vous incontournable réunira les principaux acteurs du secteur agricole autour des enjeux de l'innovation, de l'investissement et des technologies au service d'une agriculture durable.

Transition technologique

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Cet événement biennal constitue un rendez-vous majeur visant à accompagner la transition technologique du secteur agricole tunisien, appelé à relever de nombreux défis liés à la modernisation, à l'innovation et à la durabilité. À travers cette manifestation, l'Apia poursuit son engagement en faveur de l'orientation des promoteurs vers des créneaux porteurs et des projets innovants, capables d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour l'agriculture tunisienne.

Dans ce cadre, les technologies de l'information et de la communication occupent une place de plus en plus importante et s'imposent aujourd'hui comme un levier essentiel de transformation du secteur.

Véritable pièce maîtresse du salon, l'exposition s'étendra sur plus de 10.000 m² aménagés en pavillons et stands thématiques dédiés aux produits, aux technologies, aux techniques culturales, à la mécanisation ainsi qu'aux services d'appui et d'accompagnement.

Siat constitue, en effet, une vitrine des technologies agricoles et de la pêche, et un carrefour où se rencontrent producteurs agricoles, pêcheurs, hommes d'affaires, industriels, armateurs, fournisseurs et chercheurs. Il offre une palette de manifestations répondant aux attentes des participants et ayant pour objectif de les mettre au diapason de l'évolution technologique.

Rencontres de partenariat

Au programme du salon, une exposition des technologies de pointe et des acquis de la recherche dans les domaines agricole, agro-alimentaire, de pêche et des services qui leur sont liés , des produits de base consolidant la sécurité alimentaire en Tunisie. Seront exposés aussi des produits destinés au renforcement de l'exportation et/ ou en quête de nouveaux marchés.

Des rencontres de partenariat B2B entre promoteurs tunisiens et partenaires étrangers, en vue de stimuler la création de projets mixtes, sont également à l'affiche. Siat sera une occasion propice pour des contacts et échanges entre promoteurs étrangers et tunisiens. Des plans d'affaires et des opportunités commerciales y seront présentés.

Démonstration de technologies nouvelles

Parmi les manifestations du salon figurent des séances de démonstration qui présentent des technologies nouvelles et techniques pour l'amélioration de la production et la valorisation des produits agricoles. Ces séances de démonstration portent sur des sujets se rapportant à la qualité, la certification et le contrôle des produits agricoles ainsi que sur les nouveaux procédés de production et de valorisation des produits agricoles et de pêche.

Le salon verra aussi l'organisation d'un forum international placé sous le thème « Finance verte », qui traite un concept phare, dont l'objectif est d'assurer aux investisseurs l'information appropriée et de mettre en exergue les atouts stratégiques concernant des créneaux porteurs.

Dans nos archives Lancement d'un un nouveau programme de l'Organisation Nationale des Entrepreneurs: du sur mesure pour les jeunes diplômésCe forum sera le moment phare des échanges scientifiques et stratégiques. Des chercheurs, des experts, des décideurs publics et privés et des académiciens se réunissent pour traiter les grands sujets qui façonnent l'agriculture de demain. Par ailleurs, des workshops traiteront des thèmes afférents à la qualité et les nouveaux créneaux d'investissement.

L'Agence de promotion des investissements agricoles s'est assigné comme objectif, via l'ensemble de ces manifestations, de favoriser l'échange de connaissances et d'expériences autour des grands enjeux de l'agriculture durable et de l'innovation technologique. Elles offriront une plateforme privilégiée de réflexion et de partage sur les tendances actuelles, les meilleures pratiques ainsi que les nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur agricole.

En outre, et dans le cadre du Salon international de l'investissement agricole et de la technologie Siat'2026, se tiendra une journée du partenariat agricole, qui constitue un véritable espace de rencontre et de réseautage, cette journée offrira aux promoteurs tunisiens l'opportunité d'établir des alliances stratégiques et des partenariats mutuellement bénéfiques avec leurs homologues étrangers.

Concours national Green'TIC

Les organisateurs du salon offriront l'opportunité aux jeunes talents aux profils variés : startuppeurs, étudiants, doctorants, chercheurs et porteurs d'idées innovantes, pour participer au Concours national Green'TIC, où ils pourront présenter leurs solutions TIC appliquées à l'agriculture.