Afrique: Burkina Faso/Clôture de l'IPO 2026 - Le Chef de l'État invite les Appelés à cultiver les valeurs d'humilité, de solidarité, de bonne moralité

CLÔTURE DE LA 2e ÉDITION DE L'IMMERSION PATRIOTIQUE OBLIGATOIRE

· 65 000 ambassadeurs du patriotisme s'engagent à défendre et servir la Nation

· Le Chef de l'État invite les Appelés à cultiver les valeurs d'humilité, de solidarité, de bonne moralité

· Bientôt des Centres nationaux d'Immersion à travers le pays

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Le Président du Faso, Chef de l'État, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ a présidé dans la matinée de ce jeudi 27 août 2026, la cérémonie officielle de clôture de l'Immersion patriotique obligatoire (IPO) édition 2026, au Stade du 4-Août de Ouagadougou. Cette cérémonie marque la fin de formation d'un mois pour l'ensemble des 65 000 Appelés à travers le pays.

Le Président du Faso, le Camarade Capitaine Ibrahim TRAORÉ, dans son adresse, a salué et félicité les Appelés de l'IPO pour ces semaines passées à l'école de la vie. Le Chef de l'État a rappelé avec insistance que dans le cadre de la Révolution Progressiste Populaire « nous avons besoin de citoyens convaincus et de citoyens engagés ».

Pour ce faire, le Chef de l'État a partagé certaines valeurs cardinales de la RPP avec les Appelés de l'IPO, à commencer par la culture de l'humilité. « Avoir l'humilité de chercher à comprendre le monde est une bonne chose, avoir l'humilité à cerner la nature et la géopolitique est une très bonne chose, car quelqu'un qui n'apprend pas, qui ne cherche pas à comprendre, qui ne cherche pas à cerner ce qui se passe autour de lui est un ignorant et un ignorant est un danger pour notre Révolution », a soutenu le Président du Faso.

Le Camarade Président du Faso a également souligné la place de la solidarité dans la Révolution. « La solidarité est une valeur très importante en révolution, et pour un patriote, la solidarité doit lui être intrinsèque (...) et en révolution vous avez plus de devoirs que de droits », a souligné le Chef de l'État.

Face aux défis actuels, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ invite les Appelés de l'IPO à avoir le moral. « Peu importe la situation, vous devez vous surpasser (...) éviter les raccourcis, le chemin de la facilité parce que ce chemin vous conduit vers la traitrise », a-t-il conseillé. Il les a appelés à se départir de la tricherie, du mensonge et à avoir de la dignité.

Selon le président de la Coordination nationale d'organisation et de suivi de l'IPO, le Camarade Colonel Daba NAON, les trente jours ont permis de forger « une jeunesse consciente de sa responsabilité et prête à servir la Nation ».

La représentante des Appelés de l'IPO, la Camarade Roxanne TIENDRÉBÉOGO a remercié le Chef de l'État pour cette expérience unique de formation, de réflexion et de transformation personnelle. Elle a pris l'engagement, au nom de ses camarades, de renforcer leur détermination et à servir la Nation avec dévouement et responsabilité.

Bientôt des Centres nationaux d'Immersion à travers le pays

Le Camarade Président du Faso a notamment annoncé la perspective de la création des Centres nationaux d'Immersion à travers le pays et ouverts à tous. Une annonce qui a été longuement acclamée par un public des grands jours du Stade du 4-Août, plein comme un oeuf.

Direction de la communication de la Présidence du Faso