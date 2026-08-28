Afrique Centrale: Des militaires de la RDC et du Congo-Brazzaville impliqués dans une fusillade meurtrière à la frontière

Que s'est-il passé entre les deux Congo ? Des affrontements armés ont été signalés jeudi entre les éléments des Forces armées du Congo-Brazzaville et ceux de la République démocratique du Congo. Les autorités des deux pays, qui disent ignorer pour le moment les raisons de cette escalade, déplorent tout de même des pertes en vies humaines, sans préciser le nombre exact des victimes.

Selon plusieurs témoignages recueillis par RFI, l'incident s'est déroulé en plein fleuve Congo, frontière naturelle entre les deux pays, notamment dans la zone comprise entre Makotimpoko, dans le centre du Congo et Yumbi de l'autre côté du fleuve.

Des militaires du Congo-Brazzaville qui effectuaient une patrouille fluviale de routine sont tombés sur les FARDC. S'en est suivie une fusillade dont les causes restent mystérieuses pour le moment.

L'incident frontalier qualifié de regrettable par Thérèse Kayikwamba, ministre des Affaires étrangères de la RDC, en séjour de travail au Congo, a occasionné des pertes en vies humaines d'après la ministre. Mais le nombre de militaires ayant perdu leur vie dans la fusillade n'a pas été précisé.

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En attendant la clarification de cette affaire, les autorités appellent à la retenue et au calme entre les deux pays qui abritent les capitales les plus proches au monde. Ils entretiennent jusque-là des relations sans nuages.