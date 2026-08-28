Madagascar: Des jeunes appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale, son président défend son action

À Madagascar, l'Assemblée nationale est réunie depuis le 25 août 2026 en session extraordinaire pour examiner sept projets de loi. L'institution est sous le feu des critiques, en particulier de la Gen Z, qui lui reproche de ne pas jouer son rôle de contre-pouvoir. Alors que les revendications pour sa dissolution se multiplient, le président de la chambre basse a tenté de défendre le travail et l'intégrité des députés en début de semaine.

« Les députés ne représentent plus le peuple, l'Assemblée nationale doit être dissoute avant le 25 septembre » : l'appel lancé en début de semaine sur les réseaux sociaux par une vingtaine de jeunes se revendiquant de la Gen Z a aussi été relayé par l'Assedu-Mada, l'une des principales organisations étudiantes de Madagascar.

« L'Assemblée nationale est chroniquement inutile »

La date choisie correspond au premier anniversaire du début de la mobilisation contre l'ex-président déchu, Andry Rajoelina. « Quel que soit le régime en place, l'Assemblée nationale est chroniquement inutile et toujours à la solde du pouvoir exécutif », dénonce un membre de la Gen Z.

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En coulisses, des représentants du mouvement ont formellement demandé à la Présidence et à la Primature la dissolution de l'institution.

Lors des dernières élections législatives en mai 2024, 84 des 163 députés avaient été élus sous les couleurs de la coalition Irmar, d'Andry Rajoelina, avant qu'une partie d'entre eux ne vote une motion d'empêchement contre leur leader le 14 octobre 2025, puis ne rejoigne une plateforme de soutien au régime de transition, il y a deux semaines.

Ces revirements ont motivé le parti politique Kintana à saisir la Haute Cour constitutionnelle (HCC) pour tenter d'obtenir la dissolution, mais elle a été jugée irrecevable le 26 août.

Une prérogative du chef de l'État

Face aux critiques, le président de la chambre basse, Siteny Randrianasoloniaiko, a défendu le travail législatif en ouverture de la session extraordinaire, citant notamment des commissions parlementaires en cours sur l'usage des deniers publics sous le précédent régime et sur la Jirama, la société de production et de distribution d'eau et d'électricité.

Seul le chef de l'État, Michaël Randrianirina, peut décider d'une dissolution. « Une hypothèse redoutée par Siteny car il n'existerait plus politiquement sans son réseau de députés », observe un analyste politique.

Plusieurs sources font état d'une rivalité croissante entre les deux hommes dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, prévue au plus tard fin 2027.