Algérie: Une météorite découverte en 2019 au pays, «petit bout» supplémentaire de l'histoire de Mars

Une météorite martienne retrouvée dans le désert algérien en 2019 a été datée à 1,27 milliard d'années, selon la revue spécialisée Geochimica et Cosmochimica Acta. « Elle permet, en l'analysant, d'essayer de comprendre quelles pouvaient être les conditions géologiques sur Mars à cette époque » moins bien connue de cette planète, souligne un chercheur.

C'est une découverte qui lève un peu plus le voile sur une période peu connue de la planète Mars. Selon une étude publiée au début du mois d'août 2026 dans la revue Geochimica et Cosmochimica Acta, une météorite martienne retrouvée dans le désert algérien en 2019 vient d'être datée à 1,27 milliard d'années.

Cette roche correspond à une période mal documentée par les experts de l'histoire géologique martienne et peut permettre de combler un vide important.

« C'est la seule météorite à avoir un âge intermédiaire »

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Baptisée Northwest Africa 13441, cette météorite martienne intrigue en effet les experts. Sa rareté ravive l'espoir d'en savoir enfin un peu plus sur Mars, explique ainsi Anthony Lagain, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. « Les météorites martiennes sont classées en différents groupes, détaille-t-il au micro de Sophiane Amazian. Parmi ces groupes, on a les shergottites, des météorites qui sont des laves basaltiques qui ont généralement entre 300 millions et 600 millions d'années. Puis, il y a une autre petite partie où on a des âges à 2,4 milliards d'années. Et là, la différence, c'est que cette météorite est la seule à avoir un âge intermédiaire. Et donc, elle permet, en l'analysant, d'essayer de comprendre quelles pouvaient être les conditions géologiques sur Mars à cette époque ».

C'est une petite pièce supplémentaire dans une grande histoire encore parcellaire, souligne de son côté l'astrophysicienne Brigitte Zanda, spécialiste entre autres des météorites : « C'est une nouvelle météorite martienne qui permet de comprendre un tout petit peu mieux cette famille. On sait qu'il y a d'autres météorites martiennes qui ont effectivement aussi à peu près cette gamme d'âge, autour d'1,3 milliard d'années. Donc, ça suggère qu'il y a eu un phénomène volcanique important à ce moment-là. C'est intéressant pour la relier aux autres familles. C'est un petit bout de l'histoire. On a une vision supplémentaire, ça confirme une histoire ou ça donne du détail sur une histoire, ça lui donne un petit peu de relief. »

« Des renseignements supplémentaires »

Elle tempère toutefois : « C'est forcément intéressant, mais ce n'est pas quelque chose qui va révolutionner notre connaissance de la planète Mars. Et puis aussi, cette histoire, on la connaissait quand même déjà assez bien avec les autres météorites qu'on avait. Donc, ça nous apporte des renseignements supplémentaires, mais ça ne va pas changer fondamentalement la face de ce qu'on sait sur Mars et sur le volcanisme qui s'y est déroulé pendant plusieurs milliards d'années. »

Des analyses complémentaires seront menées par les scientifiques à l'origine de cette découverte, avec l'espoir de comprendre un peu mieux l'histoire géologique martienne, il y a plus d'un milliard d'années.