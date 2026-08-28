Congo-Brazzaville: Concours de musique 'Talents +' - Chanteurs et danseurs de Brazzaville se mesurent sur scène

Après la publication le 7 août dernier de la liste des candidats devant participer à la première édition du concours de musique "Talents +", et des émissions spéciales consacrées à leur présentation, les 12 et 14 août, le jury placé sous la présidence de Jonathan Mobassi dit Djoson Philosophe a mis en opposition sur scène, les chanteurs ainsi que les danseurs de la ville capitale dont les candidatures ont été retenues. Ils se sont affrontés par catégories, lors d'une émission éliminatoire en direct, le 26 août à l'hôtel de la Préfecture de Brazzaville.

Plus grand concours de chant et danse en République du Congo, "Talents +" est une opportunité pour contribuer à l'épanouissement de la jeunesse dans l'art d'Orphée. Si le 7 août dernier soixante candidatures ont été retenus par le jury à l'échelle nationale pour montrer leurs talents dans deux catégories, à savoir le "chant" et la "danse", dix-neuf jours après, les candidats de Brazzaville se sont exprimés sur scène lors d'une émission éliminatoire en direct, devant un jury de cinq membres et un public très enthousiaste.

Les soixante candidats retenus ont été répartis dans les deux catégories, à raison de quarante candidats dans la catégorie chant et vingt candidats dans la catégorie danse. Le dépouillement dans la catégorie chant a révélé vingt et un candidats de Brazzaville, dix-sept candidats de Pointe-Noire et deux autres de Dolisie. Quant au dépouillement des vingt candidats dans la catégorie danse, il a révélé quinze groupes de Brazzaville et cinq de Pointe-Noire. Ce sont donc les candidats de Brazzaville dans les deux catégories qui ont ouvert le bal, avant ceux de Pointe-Noire, le 2 septembre prochain.

Dans une salle de conférence de l'hôtel de la Préfecture pleine à craquer, les jeunes ont interprété plusieurs styles musicaux. De la rumba au rap en passant par la musique urbaine et gospel, ainsi que l'afro caribéenne et l'afro beat, les futurs talents ont laissé le public en haleine. Une manière d'obéir au slogan de ce concours de musique: « Une scène, un rêve, une destinée ».

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Ce qui a permis au jury de faire son choix, conformément aux critères définis pour la compétition, et aux spectateurs de soutenir leurs candidats favoris en participant au vote par appel au 1009. S'agissant des critères, au niveau de la catégorie chant, les participants devaient respecter la technique vocale, l'interprétation, la présence scénique, l'originalité, la diction et la créativité. Quant à la catégorie danse, ils devaient respecter la chorégraphie, la présence scénique, la synchronisation, la créativité et l'originalité. C'est, d'ailleurs, ce que les différents groupes ont tour à tour essayé de démontrer. Leur volonté étant de poursuivre l'aventure.

La prestation de la catégorie danse, plus serrée et plus compliquée

Après la première phase de l'émission marquée par la catégorie chant, sans transition, le maître de cérémonie, lui aussi artiste outillé, Maxi Tenace, a enchaîné avec la seconde catégorie danse. Cette phase, selon l'appréciation de tous les spectateurs, a été la plus serrée et la plus compliquée, avec des groupes tels que Blue face academy, Larla danse, Sky Dream, Arc-en-ciel crew, Fuego, Codex, Love gang, Conique danse, Boys fatals, Universal, Warrior crew, Goz faveur, Snake master, Bad girls.

A l'issue de tous les passages, le jury qui a pour mission de respecter les principes d'équité, de transparence et d'impartialité, va rassembler le vote du public, ainsi que ses propres notes pour élire les meilleurs qui poursuivront l'aventure "Talents+". A propos, le président du jury n'a pas caché ses impressions quant aux brillantes prestations des candidats.

«Je tiens à signaler que cela n'a pas était pas facile. C'était chaud, surtout au niveau de la danse. Et comme c'est un concours, il nous faut choisir les meilleurs, c'est ce que nous ferons. Tout ce que l'on peut dire, c'est que les candidats se sont bien préparés, et nous les encourageons. On voit qu'aujourd'hui le talent congolais se confirme. Que les meilleurs gagnent! Quant à la suite, il y aura la sélection des meilleurs de Brazzaville, puis ceux de Pointe-Noire. Ils seront logés dans le camp des talents, c'est là-bas qu'ils bénéficieront d'un coaching, d'une formation artistique à travers un groupe d'accompagnement qui leur permettra d'interpréter tout ce qu'ils vont faire», a expliqué le président du jury.

Cinq millions FCFA mis en jeu

En effet, à l'issue de ces deux émissions éliminatoires, les candidats qualifiés intégreront la "Villa des talents", dont l'ouverture est prévue pour le 7 septembre. La "Villa des talents" constituera une étape importante de cette compétition. Les candidats y vivront ensemble dans la discipline, l'esprit de partage et d'apprentissage. Ils bénéficieront de séances de coaching, de répétitions, d'encadrement artistique et de différentes activités destinées à développer leur potentiel et à les préparer aux grandes prestations en direct. La principale innovation de cette première édition de "Talents+" est la création des groupes "Talents+".

Chaque groupe sera composé d'un candidat en chant et d'un duo en danse. Ensemble, ils évolueront tout au long de la compétition et devront démontrer leur complémentarité, leur esprit d'équipe, leur créativité et leur capacité à relever les différents défis qui leur seront proposés. Deux grandes soirées seront organisées les 12 et 19 septembre. À l'issue de ces rendez-vous, deux groupes "Talents+" quitteront définitivement la compétition. Les trois restants se retrouveront lors de la grande finale prévue pour le 26 septembre. Les trois groupes "Talents+" finalistes seront récompensés par l'organisation. Une dotation globale de cinq millions FCFA est mise en jeu et sera remise le 26 septembre. Comme quoi, "Talents+" est une aventure de talents, de passion et de révélation.