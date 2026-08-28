Congo-Brazzaville: Religion - Une messe de sensibilisation au centenaire de l'église Saint-Pierre apôtre de Makoua

27 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Stanislas Okassou

En 2028, l'église Saint-Pierre apôtre de Makoua célébrera le 100e anniversaire de sa création. En rapport avec les préparatifs, l'élu local, le conseiller départemental Serge Itoua, a été sollicité le 23 août dernier par les dirigeants de cette église pour la réussite de l'événement.

En sa qualité d'élu de proximité, Serge Itoua a pris part, en présence des autorités locales du district de Makoua, à la messe de sensibilisation aux préparatifs du centenaire de la paroisse Saint-Pierre apôtre, construite en 1928 par le père Martin Gottar.

Cette messe dite par Mgr Gelas Armel Kema, du diocèse d'Owando, a été placée sur le signe de la foi, de l'unité et de rassemblement pour la population de Makoua. Un moment solennel pour le conseiller départemental qui a communié avec les fidèles de cette église qui prépare ses 100 ans de foi, de témoignages et de service à la communauté.

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Pendant la messe, une séance de prière a été consacrée à la Nation. Ainsi, les fidèles ont imploré la miséricorde de Dieu afin qu'il continue d'unir le peuple congolais et de préserver la paix. Une occasion propice pour l'équipe de football Saint-Pierre de la même paroisse, vainqueur de la première édition du tournoi Ayessa-Lomma pour l'unité et la solidarité de la population de Makoua, de présenter officiellement son trophée à la communauté paroissiale. Le geste a été considéré comme un symbole de cohésion et du vivre-ensemble.

Par la suite, Serge Itoua a poursuivi son élan de solidarité auprès de ses mandants, remettant des houes et des machettes à la population située sur l'axe Makoua-Mambili. Cette dernière a salué et remercié le conseiller départemental pour son acte salvateur. Une action que l'élu entend étendre dans les autres villages du district.

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