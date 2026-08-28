Afrique Centrale: Situation confuse près de Makotimpoko - Réaction de la ministre des Affaires étrangères de la RDC en séjour à Brazzaville

27 Août 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

La situation confuse près de Makotipoko, dans le département de la Nkéni-Alima, entre les éléments de la marine et de la gendarmerie nationales congolaises face à ceux de la marine de la République démocratique du Congo (RDC), est survenue alors que la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, poursuit sa visite de travail à Brazzaville.

« Je suis à Brazzaville en contact avec mon homologue. Les ministres de la Défense de nos deux pays sont en échange permanent. Nous sommes en train de finaliser la triangulation de l'information », a-t-elle déclaré en présence de son homologue ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Constant-Serge Bounda.

La ministre des Affaires étrangères de la RDC a lancé, par ailleurs, un appel à la retenue pendant que les autorités des deux rives du fleuve Congo prennent des mesures pour tirer l'affaire au clair et rétablir l'ordre. « Cet incident ne reflète pas à l'image des relations que nous avons et des relations que nous voulons continuer à entretenir. Le souci pour nous est de voir comment les mécanismes déjà en place entre nos deux pays doivent être renforcés pour une meilleure anticipation et prévention de tels incidents », a-t-elle déclaré.

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