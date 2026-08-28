Gabon: Ngounié / District de Nzenzélé/ - Emmanuel Maguegui échange avec les chefs de quartiers sur la solidarité et le développement

Ce , 25 Août 2026 Dans la dynamique de proximité voulue par le Président de la République, le Compagnon Emmanuel Maguegui, Conseiller Départemental de la Boumi-Louetsi et militant de l'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB), a rencontré ce lundi, l'ensemble des chefs de quartiers et des regroupements de la ville de Nzénzélé.

La rencontre a débuté autour d'un repas fraternel. Briser la glace et rappeler que le développement commence par la "Nous devons d'abord être solidaires entre nous avant de demander quoi que ce soit à l'État" a déclaré Emmanuel Maguegui, Conseiller Départemental de la Boumi-Louetsi UDB

Un rappel simple mais puissant.

Parce que le développement ne descend pas du ciel. Il se construit quand les fils et filles d'un même village tirent la même corde.

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Le deuxième temps fort a porté sur les engagements du Chef de l'État. Le Conseiller Départemental a tenu à rassurer les populations sur la volonté du Président de la République de construire le Gabon et, en particulier, le District de Nzénzélé. Il a insisté sur le rôle des chefs de quartiers comme relais entre les institutions et les populations, et comme garants de la paix sociale...

Les chefs de quartiers ont pris la parole. Sans détour. Eau, accès aux soins, FDL (Fonds de Développement Local) encadrement de la jeunesse... toutes les préoccupations du terrain ont été posées.

De son côté, Emmanuel Maguegui a écouté, noté, et promis de porter fidèlement ces doléances. Selon les participants, les échanges étaient de qualité, empreints de sincérité et de respect mutuel

L'enjeu

Pour L'Oiseau de la Douaï et Bangando-Ngounié, cette rencontre illustre une nouvelle manière de faire la politique : une politique de terrain, d'écoute et d'action.

Car comme l'a rappelé le Conseiller Maguegui, aucun développement durable ne se fera sans l'appui de sa population et sans la synergie des fils et filles de la localité.