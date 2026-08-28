Gabon: Véhicules en feu - Que vaut réellement notre carburant ?

Au Gabon, plusieurs véhicules prennent feu, parfois même en l'absence de leurs propriétaires. Face à ces incidents répétés, une question devient incontournable : le carburant vendu dans certaines stations-service est-il réellement conforme aux normes ?

Il est temps que les autorités compétentes cessent de rester silencieuses. Si le carburant n'est pas en cause, qu'on le prouve par des analyses. Et s'il l'est, que les responsabilités soient établies.

Les automobilistes ne doivent pas être condamnés à payer le prix de négligences éventuelles. Nous sommes dans un pays producteur de pétrole : comment accepter que la qualité du carburant vendu à nos populations puisse encore susciter autant d'inquiétudes ?

Les Gabonais ont droit à des réponses, mais surtout à un carburant sûr.