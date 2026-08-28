Gabon: Belinga au coeur de l'avenir économique de l'Ogooué-Ivindo

La participation de Fortescue Belinga au Forum économique de l'Ogooué-Ivindo a replacé le projet minier au centre des discussions sur la diversification économique du Gabon. Devant les acteurs institutionnels, les élus et les représentants des communautés, le directeur général de Fortescue Belinga, Edward Kalajzic, a présenté l'état d'avancement des travaux et la vision à long terme portée par le groupe.

Une assise financière solide pour accompagner un projet de long termeL'ambition de Fortescue Belinga à Makokou s'appuie sur la solidité du groupe Fortescue. Pour l'exercice 2025, le groupe affiche un bénéfice net sous-jacent après impôts de 3,5 milliards de dollars américains, en hausse de 3 % par rapport à l'année précédente. Le bénéfice sous-jacent par action ressort à 1,13 dollar américain, soit 1,66 dollar australien.

Cette robustesse se traduit aussi en trésorerie : 6,8 milliards de dollars américains de flux nets générés par les activités opérationnelles et 3,2 milliards de dollars américains de flux de trésorerie disponible.

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Des indicateurs que le groupe met en avant pour financer ses activités minières historiques et préparer de nouveaux projets à l'international, dont Belinga.« Il représente non seulement une opportunité de croissance significative pour Fortescue, mais surtout, il a le potentiel de soutenir la diversification économique du Gabon », a déclaré Edward Kalajzic lors de la table ronde du forum.

L'exploration s'accélère à Belinga et au-delà. Le projet reste en phase d'exploration, d'études et de préparation. La première campagne de forage à Belinga est désormais en grande partie achevée : plus de 225 000 mètres de forage à circulation inverse sur plus de 1 470 trous, et plus de 17 500 mètres de forage au diamant.

Ces données visent à mieux cerner les ressources et à orienter les futures décisions de développement. L'activité s'étend progressivement. Selon le DG, « au cours de l'année 2026, l'exploration s'est également étendue au-delà de Belinga. À Batouala, les forages ont débuté en mai et en sont encore à leurs débuts. Nous nous préparons également à mener des activités d'exploration à Boka Boka ».

Les études géologiques, techniques, économiques et environnementales se poursuivent afin de consolider la base d'informations nécessaire aux choix d'investissement. Emploi local et transfert de compétences. Le projet génère déjà des retombées en matière d'emploi. Fortescue Belinga soutient 1 246 emplois directs.

Plus 82% des employés sont de nationalité gabonaise, dont 57% sont originaires de l'Ogooué - Ivindo. Au-dela de l'emploi, le groupe mise sur la formation. Le programme « We Train for Gabon » offre à 50 ressortissants gabonais une formation pratique aux méthodes minières australiennes.

En juillet, le vice-président du gouvernement de la République gabonaise, Hermann Immongault, a été reçu en Australie à l'occasion de la remise des diplômes aux premiers lauréats.

L'objectif : doter le Gabon de compétences capables d'accompagner durablement le développement de son industrie minière.

En attendant, le message porté à Makokou était rivé sur les fondations : infrastructures, emploi, développement des compétences, implication des entreprises locales et création de valeur dans la province.

L'ampleur des forages déjà réalisés, l'extension vers Batouala et Boka Boka, ainsi que l'investissement dans la formation témoignent d'une ambition qui dépasse la seule phase d'exploration.

À ce stade, Belinga demeure un projet en préparation. Mais pour Fortescue Belinga et pour les autorités de l'Ogooué-Ivindo, il est déjà présenté comme un levier potentiel pour diversifier l'économie gabonaise et ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour la région.