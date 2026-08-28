Afrique du Nord: « Vive la mariée ! », à l'institut du monde arabe - Le mariage maghrébin, patrimoine et création

À l'Institut du monde arabe, l'exposition Vive la mariée ! explore le mariage au Maghreb comme un moment à la fois intime, social et collectif. À travers une quarantaine de costumes et de parures anciennes, mises en regard avec les oeuvres de 27 artistes contemporains originaires du Maghreb et de ses diasporas, l'exposition interroge ce que les rituels du mariage racontent des sociétés d'hier et d'aujourd'hui.

Au Maghreb, le mariage ne se résume pas à l'union de deux personnes. Il est un moment où se retrouvent les familles, où se réactivent les liens communautaires et où la joie devient collective. Le mot arabe farah, qui signifie « joie », désigne d'ailleurs aussi le mariage dans certaines régions. C'est cette dimension sociale et symbolique que l'exposition entend donner à voir, en s'intéressant autant à la mariée qu'aux femmes qui l'entourent et participent à la préparation de la fête.

Des costumes et des parures jamais montrés en France

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Le parcours s'appuie d'abord sur une sélection exceptionnelle d'une quarantaine de costumes et de parures datant du XIXe au XXe siècle, provenant de collections marocaines, algériennes et tunisiennes. Jamais présentées en France, ces pièces témoignent de la diversité des traditions vestimentaires du Maghreb, de leurs particularités régionales et nationales, mais aussi des pratiques et des héritages communs, notamment entre communautés musulmanes et juives.

Derrière les étoffes, les broderies, les bijoux et les ornements, c'est toute une histoire des femmes qui se dessine. L'évolution du costume, la permanence des rituels, leur symbolique, mais aussi leur dimension protectrice et prophylactique constituent autant de fils conducteurs de l'exposition.

La mariée occupe naturellement une place centrale, mais l'exposition élargit le regard au rôle essentiel des femmes dans ces cérémonies : constitution du trousseau, confection des vêtements, transmission des savoir-faire, préparation de la fête ou accompagnement de la mariée. Autant de gestes qui participent à la transmission d'un patrimoine à la fois matériel et immatériel.

À ce patrimoine ancien répond le regard de 27 artistes contemporains, principalement des femmes, originaires de Tunisie, d'Algérie, du Maroc et de leurs diasporas. Leurs oeuvres ne se contentent pas d'illustrer les traditions : elles les interrogent, les déplacent et parfois les mettent en tension avec les réalités contemporaines.

À travers leurs créations, le visiteur parcourt les différentes étapes, souvent très codifiées, du mariage et découvre ce que ces rituels disent aujourd'hui des sociétés qui les pratiquent. Certains artistes s'attachent à la fête, à la joie collective et à la puissance des traditions transmises. D'autres questionnent leur héritage, leur transformation ou leur survivance, et interrogent les normes sociales, les représentations du couple et les idéologies qui peuvent se dissimuler derrière les pratiques matrimoniales.

Le dialogue entre pièces patrimoniales et créations contemporaines constitue ainsi le coeur du propos : montrer ce qui demeure, ce qui disparaît, ce qui se transforme et ce que les nouvelles générations choisissent de conserver, de réinventer ou de remettre en question.

Un patrimoine vivant

Organisée par l'Institut du monde arabe dans le cadre de la Saison Méditerranée mise en oeuvre par l'Institut français, Vive la mariée ! ne se veut donc pas une simple exposition consacrée aux traditions nuptiales. En mêlant objets patrimoniaux, oeuvres contemporaines, archives et scénographie immersive, elle entend restituer l'épaisseur d'un patrimoine qui ne se limite pas aux objets mais englobe aussi les danses, les musiques, les costumes, les gestes, les saveurs et les récits. Cette approche sera prolongée par une importante programmation culturelle et de médiation. L'exposition s'ouvrira notamment sur une grande parade placée sous la direction artistique de Mohamed Bourouissa, Raconte-moi ton mariage, un cortège festif qui prolongera dans l'espace public cette réflexion sur le mariage comme mémoire, rituel et expérience collective.