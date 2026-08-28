Afrique: Aviron / Championnats du monde à Amsterdam - Médaille de bronze pour le duo tunisien Krimi-Dhaouadi

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

Le tandem tunisien composé de Khadija Krimi et Selma Dhaouadi s'est illustré sur la scène internationale en décrochant la médaille de bronze lors des Championnats du monde d'aviron organisés à Amsterdam, dans la catégorie deux de couple poids léger féminin.

Les deux athlètes se sont hissées sur la troisième marche du podium au terme d'une finale du 2 000 mètres disputée intense, bouclée en 7 min 14 s 90.

Elles échouent à quelques longueurs du duo mexicain (Aline Maria Ibarra Madonna et Melissa Marquez), sacré champion du monde en 7 min 10 s 02, et des Grecques Paschalina Mouratidou et Gavriela Liolio, médaillées d'argent avec un chrono de 7 min 12 s 05.

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