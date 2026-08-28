Afrique: Aviron / Championnats du monde à Amsterdam - Médaille de bronze pour le duo tunisien Krimi-Dhaouadi

Le tandem tunisien composé de Khadija Krimi et Selma Dhaouadi s'est illustré sur la scène internationale en décrochant la médaille de bronze lors des Championnats du monde d'aviron organisés à Amsterdam, dans la catégorie deux de couple poids léger féminin.

Les deux athlètes se sont hissées sur la troisième marche du podium au terme d'une finale du 2 000 mètres disputée intense, bouclée en 7 min 14 s 90.

Elles échouent à quelques longueurs du duo mexicain (Aline Maria Ibarra Madonna et Melissa Marquez), sacré champion du monde en 7 min 10 s 02, et des Grecques Paschalina Mouratidou et Gavriela Liolio, médaillées d'argent avec un chrono de 7 min 12 s 05.