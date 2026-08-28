Tunisie: Jeux méditerranéens de Tarente 2026

Football : l'équipe de Tunisie en demi-finale

La sélection tunisienne de football des moins de 21 ans (U21) s'est qualifiée pour les demi-finales des Jeux méditerranéens en battant la Turquie (2-1).

Ainsi donc, le défi a été relevé et les jeunes de Boujelbane ont réussi une partie de leur engagement en ces JM.

Hand : et de trois pour les dames !

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L'équipe nationale féminine tunisienne a poursuivi son excellent parcours en remportant sa troisième victoire de la phase de groupes face à la Grèce sur le score sans appel de 41-28.

Grâce à cette victoire, notre équipe nationale prend seule la tête du groupe et assure au moins la médaille de bronze en attendant les deux matchs restants contre le Kosovo demain et l'Algérie dimanche.

Boxe : une médaille de bronze quand même

La boxeuse tunisienne Malika Ben Mabrouk a remporté une médaille de bronze dans la catégorie des -75 kg après avoir perdu de peu en demi-finale contre la boxeuse égyptienne Nabila Alaa Eddine sur le score de 2/3.

Nage avec palmes : des hauts et des bas

Indépendamment des résultats, il est inacceptable de voir des athlètes tunisiens avec des tenues disparates, de toutes les couleurs, vêtus de tenues spécifiques aux clubs tunisiens, contrairement aux autres équipes nationales. Un désordre, une atteinte au prestige du sport tunisien. Qui est responsable de cette erreur d'appréciation ?

En nage libre avec palmes, Emna Ben Hassouna a terminé cinquième de la finale du 50 m brasse avec un temps de 22,89 secondes.