Tunisie: Le pays, acteur clé de l'action islamique en faveur de la cause palestinienne

Poursuivant son ouverture sur la coopération avec l'extérieur, en l'occurrence les pays frères et amis, et, bien entendu, les organisations régionales et internationales, la Tunisie nouvelle, représentée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, s'apprête à participer, à partir d'aujourd'hui, 27 août, à la réunion extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Cette réunion, qui se tiendra à Djeddah au Royaume d'Arabie saoudite, aura pour objectif de mettre en oeuvre une position islamique commune concernant la conjoncture régionale et mondiale, plus précisément les derniers développements qualifiés d'alarmants à propos de la question palestinienne avec des discussions quant à la nécessité de mener des actions efficaces face aux exactions commises par les autorités d'occupation sioniste à Gaza, en particulier, et en Palestine occupée, en général.

A noter que la participation tunisienne s'inscrit ainsi dans le cadre d'une approche de concertation diplomatique avec les États membres de l'OCI, aussi bien sur les dossiers touchant les questions régionales que sur celles des relations bilatérales, ce qui fait revêtir un intérêt particulier à l'audience accordée par le S.G. de l'Organisation au représentant de la Tunisie auprès de l'OCI.

Ainsi, tout indique que notre pays se pose, désormais, en tant qu'acteur qui joue un rôle avant-gardiste au sein du monde islamique et en faveur de l'action islamique commune, notamment en mettant la politique au service du peuple palestinien et de la proclamation de son Etat indépendant avec Al-Qods pour capitale, conformément à la vision présidentielle.

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Ceci nous mène à mettre en exergue l'approche de la Tunisie et de son président qui a entrepris une mobilisation internationale et soutenue, en particulier au niveau de l'Organisation des Nations unies (ONU) en vue de mettre un terme aux violences perpétrées par l'ennemi sioniste tout en garantissant la protection des civils.

Il faut souligner et rappeler que notre ministre des Affaires étrangères a déjà exprimé, haut et fort, les constantes de la Tunisie quant aux droits palestiniens inaliénables tout en réclamant la nécessité d'une aide humanitaire urgente et d'un soutien financier pour la reconstruction de Gaza.

En définitive, l'actuelle participation de la Tunisie aux travaux de la réunion de l'OCI vient confirmer l'importance extrême accordée par notre pays à une action collective islamique, arabe et internationale face aux politiques sionistes de colonisation.