Tunisie: Transport - Reprise du trafic ferroviaire après les perturbations liées à la canicule

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé la reprise, ce jeudi 27 août 2026, de la circulation sur ses lignes à grande distance. Le réseau avait subi de fortes perturbations la veille en raison de la vague de chaleur extrême qui a directement affecté la disponibilité des locomotives.

Dans un communiqué publié mercredi, la compagnie avait été contrainte d'annuler plusieurs liaisons programmées pour les journées de mercredi et jeudi. Les températures caniculaires ont en effet provoqué des pannes techniques et aggravé un manque aigu de matériel roulant opérationnel.

Les annulations ont notamment touché le train reliant Tunis à Gabès prévu mercredi soir à 21h15. Pour la journée du jeudi 27 août, les suppressions ont concerné les liaisons Le Kef - Tunis à 05h00, Sfax - Tunis à 05h15, Metlaoui - Tunis à 07h20 ainsi que Gabès - Tunis à 10h50.

La situation rentre progressivement dans l'ordre sur l'ensemble du réseau grande ligne avec la remise en service des équipements impactés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.