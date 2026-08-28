Tunisie: Transport - Reprise du trafic ferroviaire après les perturbations liées à la canicule

La Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) a annoncé la reprise, ce jeudi 27 août 2026, de la circulation sur ses lignes à grande distance. Le réseau avait subi de fortes perturbations la veille en raison de la vague de chaleur extrême qui a directement affecté la disponibilité des locomotives.

Dans un communiqué publié mercredi, la compagnie avait été contrainte d'annuler plusieurs liaisons programmées pour les journées de mercredi et jeudi. Les températures caniculaires ont en effet provoqué des pannes techniques et aggravé un manque aigu de matériel roulant opérationnel.

Les annulations ont notamment touché le train reliant Tunis à Gabès prévu mercredi soir à 21h15. Pour la journée du jeudi 27 août, les suppressions ont concerné les liaisons Le Kef - Tunis à 05h00, Sfax - Tunis à 05h15, Metlaoui - Tunis à 07h20 ainsi que Gabès - Tunis à 10h50.

La situation rentre progressivement dans l'ordre sur l'ensemble du réseau grande ligne avec la remise en service des équipements impactés.