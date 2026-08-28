Congo-Kinshasa: Le Président Félix Tshisekedi a lancé la campagne de solidarité nationale en faveur des populations vulnérables

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé, ce jeudi 27 août 2026 à Kinshasa, la Campagne de solidarité nationale à caractère permanent au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale (CCAPAC).

Portée par le ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, cette initiative vise à structurer l'aide envers les déplacés internes, les sinistrés et les citoyens les plus démunis.

À l'ouverture, la ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Madame Ève Bazaiba Masudi, a rappelé que « la solidarité est un devoir civique », précisant que le programme s'appuiera sur les contributions volontaires de la population, des entreprises, des institutions et de la diaspora.

Dans son mot de circonstance, le Chef de l'État a exposé l'urgence de la situation en indiquant que plus de 15 millions de Congolais subissent une précarité sévère. Face à la baisse de l'aide internationale, il a préconisé un modèle de résilience local sans pour autant décharger les autorités de leurs responsabilités.

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« Le premier droit de notre peuple est d'être protégé. Le premier devoir de l'État est de secouris les plus fragiles », a déclaré le Président Félix Tshisekedi.

Il a également exigé une transparence absolue dans la gestion des ressources: « Aucune complaisance, aucune opacité et aucun détournement ne pourront être tolérés. Chaque franc versé devra servir. Chaque don devra parvenir à sa destination ».

Le Chef de l'État a enfin invité la jeunesse à utiliser le numérique de manière patriotique pour faire de cette campagne un vecteur d'unité et de cohésion nationales, un rempart contre le tribalisme et toutes les autres formes de discrimination, avant de poser lui-même le premier geste de solidarité au nom du couple présidentiel.