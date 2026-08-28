Cote d'Ivoire: Sécurité routière / 'Vacances et rentrée scolaire sans accident' - La caravane a sensibilisé à Korhogo et Bouaké

Après son lancement à Abidjan, la caravane nationale 'Vacances et rentrée scolaire sans accident" initiée par le ministère des Transports et des Affaires maritimes était les dimanche 24 et lundi 25 août 2026, respectivement à Korhogo et Bouaké, deux localités à forte présence d'engins à deux et trois roues. Il s'agit justement d'une initiative visant à responsabiliser les conducteurs de deux et trois roues face aux risques d'accidents, particulièrement en cette période de vacances et de rentrée scolaire marquée par une forte mobilité.

À l'occasion, le directeur général des transports terrestres et de la circulation (Dgttc), Oumar Sacko, qui conduisait la délégation, et les différents intervenants ont rappelé les règles essentielles de prudence et encouragé l'adoption de comportements responsables sur les routes. À Korhogo comme à Bouaké, Oumar Sacko, a, dans un langage franc et direct, entretenu les participants sur l'état de la sécurité routière, les principales dispositions réglementaires et l'ensemble des mesures prises par le Gouvernement ivoirien afin de réduire considérablement le nombre d'accidents et de tués sur les routes.

Comme lors des précédentes étapes, les émissaires du ministre Amadou Koné ont exhorté les participants à mettre fin aux comportements dangereux à l'origine des accidents. Durant les échanges, l'expert de l'Office de sécurité routière (Oser) a pointé du doigt l'excès de vitesse, les dépassements dangereux, la circulation à contresens, le non-respect des distances de sécurité et de la signalisation. Il également cité la conduite sous l'emprise de l'alcool ou l'usage du téléphone au volant, la surcharge et le non-port du casque parmi les causes d'accident.

En présence des autorités administratives et politiques des localités visitées, les intervenants ont également invité les usagers des deux et trois roues à respecter le Code de la route et à faire preuve d'une plus grande vigilance dans ce contexte de vacances et de rentrée scolaire marqué par une intensification du trafic.

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Lancée à Abidjan le 15 août dernier, la caravane "Vacances et rentrée scolaire sans accident" est attendue dans plusieurs autres localités du pays. Elle réaffirme la détermination du ministère des Transports et des Affaires maritimes à faire de la sensibilisation de proximité un levier majeur de la prévention en matière de sécurité routière.