Cote d'Ivoire: Brofodoumé - La chefferie d'Attiekoi prépare la fête de l'eau potable

27 Août 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Christian Dallet

Le village d'Attiekoi, situé dans la sous-préfecture de Brofodoumé, se prépare pour les festivités de l'eau potable. En effet, du 28 au 30 août 2026, la chefferie traditionnelle de cette localité va célébrer ses réalisations socio-économiques.

Dans un récent communiqué, dont Fratmat.info a reçu copie, les têtes couronnées affirment avoir mené des démarches et obtenu l'approvisionnement de la localité en eau potable à partir du circuit hydraulique provenant de l'usine de traitement du village de Kongofon.

Cependant, en attendant l'achèvement de ce projet, la chefferie, avec l'appui de l'Onep, a rendu le forage fonctionnel. Ce qui permet aux populations d'avoir accès à l'eau et les soulage de la pénibilité de l'approvisionnement à travers les puits.

D'autres actions menées par la chefferie concernent, notamment la rénovation d'un préau, la construction de latrines pour le marché et la remise d'équipements à la radio locale.

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La santé des populations est également au coeur des activités. Ainsi, le centre de santé recevra des équipements biomédicaux offerts par la Fondation Lonaci. Après la cérémonie officielle, ce jour-là, le village restera éveillé grâce à un bal populaire dans la soirée, jusqu'à l'aube.

Déjà, ce vendredi, une prière oecuménique sera dite pour entamer la célébration de cette fête, dont le clou sera marqué par des prières d'action de grâce, dimanche, dans les différents lieux de culte.

Pour la réussite de ces festivités, la chefferie d'Attiekoi lance un appel à la mobilisation de ses filles et fils populations, et aux populations des localités environnantes.

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