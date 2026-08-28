Cote d'Ivoire: Septembre en Or 2026 - La société civile appelle à la mobilisation contre le cancer chez l'enfant

En Côte d'Ivoire, la Coalition des organisations de lutte contre le cancer (Colcc) veut mettre un accent particulier sur la lutte contre le cancer chez les enfants. A cet effet, la société civile a appelé à la mobilisation de tous pour une lutte plus efficace contre ce mal chez l'enfant, lors d'une conférence de presse annonçant l'événement « Septembre en Or » 2026.

La conférence, tenue le 26 août 2026 à Abidjan-Plateau, a clairement indiqué le message de cette édition, à savoir « Une seule voix pour leur vie ». C'est-à-dire une mobilisation collective. L'objectif est de sensibiliser, de favoriser le diagnostic précoce, de soutenir les familles, de renforcer les compétences des professionnels de santé et de faire de la lutte contre les cancers pédiatriques une priorité de santé publique.

Selon les conférenciers, avec à leur tête Me Fatou Fadika, présidente de la Coalition qui compte en son sein une trentaine d'organisations et de fondations engagées, les cancers pédiatriques ne doivent plus être considérés comme une cause secondaire. Ils doivent désormais faire l'objet d'une mobilisation nationale.

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S'appuyant sur des scientifiques, ces derniers ont soutenu que les cancers chez les enfants sont hautement guérissables. Une raison qui montre que cette pathologie chez l'enfant nécessite une attention spécifique, car certains signes peuvent être difficiles à reconnaître au début et être confondus avec des maladies courantes. Le retard dans l'orientation et le diagnostic peut compromettre les chances de prise en charge. « La réponse doit être à la fois médicale, communautaire, sociale, institutionnelle et familiale », a soutenu la présidente de la Coalition.

Au programme de « Septembre en or » 2026, des actions éclatées des Ong ; le déploiement d'actions de sensibilisation ; des actions de terrain ; le plaidoyer et la capitalisation ; la formation ; la mobilisation communautaire et la communication...

À cet effet, les autorités, les professionnels de la santé, les collectivités, les partenaires, les médias... sont tous invités à s'impliquer pour le bonheur des enfants. Les zones ciblées seront le Sud-Comoé, Yopougon, Cocody, Boundiali, Sassandra, les réseaux sociaux...

Notons que ce grand programme se fera en parfaite collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, en connexion avec le Programme national de lutte contre le cancer.