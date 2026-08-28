Sénégal/Egypte: Eliminatoires Mondial basket 2027 - Le pays s'incline devant l'Egypte (67-76)

Diamniadio — L'équipe nationale masculine de basketball du Sénégal s'est inclinée devant celle de l'Egypte sur le score de 67 à 76, jeudi, à Dakar Arena de Diamniadio (Dakar), lors de la première journée de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027.

Les Lions avaient pourtant bien démarré la rencontre en remportant le premier quart-temps (17-13), au terme d'une période équilibrée où les deux équipes se sont livré un duel serré.

Les Egyptiens ont ensuite pris le dessus dans le deuxième quart-temps, profitant notamment d'une meilleure adresse pour renverser la tendance et rejoindre les vestiaires avec neuf points d'avance (43-34).

Au troisième quart-temps, les Sénégalais ont éprouvé des difficultés pour réduire leur retard. Les Pharaons, plus incisifs et efficaces, ont maintenu la pression et porté leur avance à 13 points à l'issue de cette période (64-51).

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Le capitaine Brancou Badio, en difficulté sur le plan offensif, n'a pas réussi à trouver son adresse habituelle. Il a notamment manqué ses douze tentatives à trois points, une maladresse qui n'a pas permis aux Lions de réduire leur retard face aux Pharaons.

Dans le dernier quart-temps, les hommes de Sadagna Diop ont toutefois affiché un sursaut, notamment dans les dernières minutes, portés par les encouragements du public.

Mais les Pharaons ont su préserver leur avantage en s'appuyant sur leur adresse à trois points et leurs percussions, pour s'imposer finalement de neuf points (76-67).

Pour leur deuxième match dans cette fenêtre, les Lions affronteront l'Angola, samedi à 18h30.

Dans les autres rencontres disputées jeudi à Dakar Arena, l'Angola a largement dominé la République démocratique du Congo (100-68), alors que la Côte d'Ivoire s'est imposée devant le Mali (83-77).