Sénégal/Egypte: Éliminatoires Mondial 2027 - Le pays appelé à réagir après sa défaite face à l'Égypte

Diamniadio — L'entraîneur de l'équipe nationale masculine de basket du Sénégal, DeSagana Diop, et son capitaine, Brancou Badio, ont appelé à une réaction rapide après la défaite concédée face à l'Égypte (67-76), jeudi, lors de la première journée de la quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde 2027.

"Je n'ai jamais vu autant de maladresse aux tirs au trois points, mais ça arrive au basket. Nous allons regarder la vidéo de ce match perdu et être prêts pour l'Angola", a déclaré le coach en conférence de presse d'après match.

Brancou Badio a raté ses douze tirs à trois points. Il n'a inscrit que neuf points dans la rencontre.

Revenant sur le déroulement du match, DeSagana Diop a estimé que son équipe avait bien défendu, mais n'avait pas suffisamment assuré au niveau des rebonds.

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"Il n'y a pas eu de cassure. On s'est entraînés, c'est ça le basket. Nous avons bien défendu, mais nous n'avons pas suivi avec les rebonds. Nous allons essayer d'être prêts pour les prochains matchs", a-t-il dit en réponse à une question d'un journaliste.

Le technicien a également déploré le manque d'énergie affiché par ses joueurs dès l'entame de la rencontre.

"On n'a pas commencé le match comme on le voulait. Il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Ce n'était pas nous. Il y a eu beaucoup de pertes de balles et de maladresses, et nous allons rectifier", a-t-il dit.

"C'est toute l'équipe qui n'a pas été à la hauteur ce soir", a-t-il reconnu, avant de se projeter sur la prochaine rencontre.

"On a perdu, le match est terminé. La nuit sera longue. On a un match contre l'Angola et nous devons gagner. C'est une bonne équipe qui a gagné par 30 points d'écart, mais nous serons prêts", a assuré le coach.

De son côté, le capitaine Brancou Badio a reconnu que cette défaite devait servir de leçon pour la suite de la compétition.

"Ce sont des choses qui arrivent. Il faut toujours garder confiance et essayer d'être plus adroit sur les prochains matchs et essayer de gagner les deux prochains matchs", a-t-il déclaré.

"Ce match va nous permettre de mieux entamer nos prochains matchs que nous devrons entamer avec plus d'énergie. L'Angola a une bonne équipe et de bons joueurs", a-t-il ajouté.

Pour leur deuxième match dans cette fenêtre, les Lions affronteront l'Angola, samedi à 18h30.