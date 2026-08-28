Sénégal: Touba - Le Mouride Institut célèbre l'excellence et les acteurs du savoir, samedi

Touba — Le Mouride Institut va distinguer, samedi, les meilleurs élèves issus des différents examens et concours, dans le cadre d'une initiative destinée à promouvoir l'excellence et le savoir à Touba, cité religieuse du centre du Sénégal, a appris l'APS, jeudi, lors d'un point de presse des organisateurs.

Pour les diplômes scolaires, notamment le CFEE, le BFEM et le baccalauréat, les responsables de l'Institut se sont basés sur les résultats officiels des examens organisés par l'Etat du Sénégal, en collaboration avec l'inspection d'académie de Diourbel et l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Mbacké.

A l'élémentaire, les trois premiers du CFEE français et les trois premiers du CFEE franco-arabe ont été retenus, ainsi que les trois premiers du BFEM français et les trois premiers du BFEM franco-arabe.

Pour le baccalauréat, le meilleur candidat de chacune des huit séries a été sélectionné.

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Pour le volet consacré à l'enseignement coranique, le Mouride Institut s'est appuyé sur les résultats des concours internationaux de mémorisation et de récitation du Coran, en retenant les ressortissants de Touba qui s'y sont distingués.

L'Institut a également décidé de primer un acteur engagé dans le développement des "daaras" (écoles coraniques) en choisissant l'organisation Touba-Ca Kanam, en raison de ses efforts en faveur de l'enseignement coranique dans la cité religieuse.

Selon Serigne Sam Bousso, un des responsables de Mouride institut, cette initiative s'inscrit "dans une dynamique de valorisation du savoir et de promotion de l'excellence, en cohérence avec les efforts déployés par les guides religieux pour développer l'éducation et la connaissance à Touba".

"On a constaté vraiment les efforts consentis par nos guides religieux, notamment Serigne Mountakha Mbacké, et d'autres qui ont vraiment oeuvré pour que le savoir soit développé à Touba, comme l'a voulu Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur de la Mouridiyya", a expliqué Serigne Sam Bousso.

Il a également souligné la place accordée au savoir par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, qui en a fait, selon lui, l'une de ses priorités depuis son accession au khalifat.

La distinction des meilleurs lauréats vise ainsi à reconnaître les efforts accomplis dans l'enseignement général, le franco-arabe et l'apprentissage du Coran, tout en contribuant à la promotion du savoir dans la cité religieuse.