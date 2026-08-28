Sénégal: Oussouye - Yankhoba Diémé rencontre plusieurs chefs religieux et coutumiers

27 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Oussouye — Le ministre des Forces armées, Yankhoba Diémé, a rencontré, jeudi, plusieurs autorités religieuses et coutumières du département d'Oussouye et Ziguinchor (sud), pour leur délivrer "un message" du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

A Oussouye où il a démarré sa tournée qui va durer plusieurs jours dans la région de Ziguinchor, le ministre a été d'abord été reçu par le roi Sibiloumbaye Diédhiou, en présence des membres de la cour royale.

Yankhoba Diémé, porteur d'un message du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a expliqué les raisons de sa mission, insistant sur l'importance des guides religieux et coutumiers dans la stabilité du pays.

M. Diémé, en compagnie du préfet Modou Mamoune Diop, a été ensuite reçu à Oussouye toujours par le curé de la Paroisse Sainte Thérèse Fils de Jésus, avant de se rendre auprès de l'imam ratib de la ville.

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Le ministre par la suite entetenu avec le roi Koudiossobo Diatta à Kalobon, dans la méme commune, puis s'est rendu à Senghalène, oû il a eu un entretien avec les responsables du camp de circoncision qui se tient dans cette localité.

Yankhoba Diémé a terminé sa tournée à Oussouye par la visite qu'il a rendu au roi de Mlomp, Sibilé Sambou.

A Ziguinchor, c'est l'Imam ratib de la ville qui a reçu l'ancien ministre des Transports, au quartier Boucotte.

Yankhoba Diémé va poursuivre sa tournée, vendredi avec la visite de plusieurs chefs religieux du département de Bignona.

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