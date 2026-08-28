Sénégal: Gamou de Tivaouane - 356 personnes âgées consultées par une mission gériatrique

Tivaouane — La Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie (SSGG), annonce avoir consulté 356 patients dans le cadre d'une opération de trois jours déployée à Tivaouane pour la couverture médicale de l'édition 2026 du Gamou.

Les consultations ont connu une forte affluence dès le premier jour, avec 181 patients pris en charge, contre 131 au deuxième jour et 44 au troisième, soit un cumul de 356 consultations médicales, a expliqué à l'APS Docteur Ndèye Nafissatou Diop, présidente de la commission chargée de l'organisation et de la logistique de la SSGG.

Selon le médecin gériatre, durant ces trois jours coïncidant avec l'affluence du Gamou, les équipes médicales de la Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie ont accordé une attention particulière aux personnes âgées, aux patients souffrant de maladies chroniques et aux personnes en situation de vulnérabilité,

Les dix-neuf médecins et six infirmiers, répartis sur six sites de consultation à Tivaouane, ont fourni aux patients une prise en charge adaptée à leur âge et à leur état de santé, a-t-on appris des organisateurs.

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Ils citent les pathologies ostéo-articulaires, les élévations de la pression artérielle, les syndromes grippaux ainsi que les coups de chaleur parmi les principaux motifs de consultation des bénéficiaires.

Les problèmes liés à l'hypertension artérielle ont notamment été associés, dans plusieurs cas, à "l'oubli, à l'interruption ou à une mauvaise observance des traitements habituels", a souligné Mme Diop.

Selon elle, cette situation peut être observée chez les personnes âgées lors des déplacements et séjours prolongés en dehors de leur cadre de vie.

En plus des consultations et des soins, la mission a mené des actions de prévention, de sensibilisation et de rappel sur l'importance de la continuité des traitements, particulièrement pour les personnes vivant avec des maladies chroniques.

Une équipe mobile était chargée d'être au chevet des personnes âgées qui, en raison de leur état de santé, d'une perte d'autonomie ou d'une mobilité réduite, ne pouvaient pas se rendre facilement dans les structures sanitaires ou points de consultation.

La SSGG avait mis à la disposition des équipes dépêchées des médicaments destinés à la prise en charge gériatrique, en plus d'un appareil d'électrocardiogramme (ECG), afin de réaliser, au besoin, des examens complémentaires pour certains patients.

Malgré l'importance du dispositif déployé, la mission a été confrontée à quelques difficultés d'ordre logistique et organisationnel, a relevé la responsable de commission dédiée. Elle a toutefois salué l'engagement des professionnels mobilisés, qui, malgré une forte affluence, ont pu mener l'opération à son terme.

Renforcer la gériatrie lors des grands rassemblements

La Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie (SSGG) a tiré comme enseignement de cette expérience de Tivaouane, ajoutée à celle du Magal de Touba, la nécessité de renforcer progressivement la prise en charge gériatrique lors des grands rassemblements religieux au Sénégal, selon Ndèye Nafissatou Diop.

Elle dit également s'être rendue compte de l'importance d'un dispositif davantage orienté vers la prévention, le suivi des personnes souffrant de maladies chroniques, la sensibilisation sur la continuité des traitements et l'identification précoce des situations de fragilité.

Les rassemblements religieux sont des moments particuliers où les personnes âgées peuvent être exposées à plusieurs facteurs de risque, notamment la fatigue liée aux déplacements, la chaleur, les efforts physiques, les changements d'habitudes alimentaires et l'interruption éventuelle de traitements médicaux, indique-t-on.