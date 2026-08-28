Sénégal: Gamou de Touba Bakhdad - Serigne Khadim Lô Gaydel déplore une 'fuite de responsabilité' dans l'éducation des enfants

27 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Thiès — Serigne Khadim Lô Gaydel, chef religieux de Touba Bakhdad, un quartier périphérique de Thiès, a déploré mercredi, la "fuite de responsabilité" de certains parents dans l'éducation de leurs enfants.

"Ce que je constate dans le pays, c'est une fuite de responsabilité des parents par rapport à l'éducation des enfants", a déclaré le religieux lors de la cérémonie officielle du Gamou à Touba Bakhdad.

"Les parents d'aujourd'hui ne s'intéressent à leurs enfants que pour que ces derniers leur rapportent de l'argent", a-t-il relevé, ajoutant qu'un pays qui aspire à la prospérité doit bien éduquer ses enfants.

Serigne Khadim Lô a insisté sur l'intrusion de l'Internet qui, "une fois entré dans les maisons, manipule les enfants sans aucun contrôle des parents".

Il a également déploré l'indiscipline et la banalisation des insultes dans le pays, appelant "les jeunes à la retenue et aux bons comportements".

Le marabout de Touba Bakhdad s'est aussi attardé sur la crise institutionnelle qui prévaut entre l'exécutif et le législatif, invitant les deux parties à trouver une solution pour le bien du Sénégal.

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