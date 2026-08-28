Sénégal: Louga - L'administration pénitentiaire mise sur le reboisement pour sécuriser une réserve de 10 hectares

Louga — L'administration pénitentiaire a lancé une opération de reboisement sur sa réserve de 10 hectares située à Louga, dans le cadre de la Journée nationale de l'arbre, célébrée durant tout le mois d'août, a annoncé jeudi, son directeur régional, l'Inspecteur Alioune Badara Guissé.

Selon l'Inspecteur Alioune Badara Guissé, directeur régional de l'administration pénitentiaire de Saint-Louis-Louga, cette initiative vise à contribuer à la protection de l'environnement et à sécuriser l'emprise foncière de la réserve.

"Nous avons voulu profiter de la Journée nationale de l'arbre pour planter de espèces dans notre réserve de 10 hectares", a expliqué M. Guissé. Il a précisé que cet espace, auparavant non clôturé, fait désormais l'objet d'une opération de sécurisation menée en partenariat avec les services des Eaux et Forêts de Louga.

Le chef du service régional des Eaux et Forêts et son équipe ont accompagné l'administration pénitentiaire dans la plantation d'arbres autour de la réserve. L'espèce retenue, l'acacia mellifera, est connue pour sa robustesse et sa capacité à former une clôture naturelle.

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"Nous avons planté l'acacia mellifera tout autour des 10 hectares de la réserve", a indiqué le directeur régional de l'administration pénitentiaire, soulignant que ce choix a été fait en concertation avec les services forestiers.

Au-delà de la clôture végétale, l'intérieur de la réserve abrite aussi des arbres fruitiers dont certains, commencent déjà à produire, une perspective encourageante pour l'administration pénitentiaire.

À terme, cette initiative devrait permettre à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de couvrir une partie de ses besoins agricoles, notamment en agrumes.

"D'ici un an à un an et demi, la MAC n'aura plus besoin d'aller au marché pour acheter du citron", a assuré Alioune Badara Guissé.