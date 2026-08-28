Sénégal: Pape Daouda Diong s'engage avec le KVC Westerlo, club de l'élite belge

Dakar — Le milieu de terrain international sénégalais Pape Daouda Diong s'est engagé pour cinq ans en faveur du KVC Westerlo (Belgique), en provenance du RC Strasbourg (France), a annoncé jeudi le club belge sur ses réseaux sociaux.

Né à Dakar, Diong a été formé à l'Académie Foot Darou Salam, avant de rejoindre Strasbourg à l'été 2024. Son contrat devait se terminer en juin 2029.

Repéré notamment lors de la Coupe du monde U17 de 2023 en Indonésie, Diong avait effectué un essai à Chelsea avant de rejoindre Strasbourg.

Après une première saison au Racing, marquée par 11 apparitions avec l'équipe première, dont neuf en Ligue 1, le jeune milieu sénégalais a été prêté à l'USL Dunkerque en juillet 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sous les couleurs dunkerquoises, Pape Daouda Diong a disputé 28 matches toutes compétitions confondues lors de la saison 2025-2026, dont 26 en Ligue 2.

Il a été appelé chez les U17 et U20 du Sénégal avant de faire ses débuts avec l'équipe nationale A en septembre 2023, lors des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations. Il compte une sélection avec les Lions.

Après son passage en France, le jeune milieu poursuit ainsi sa carrière en Belgique, où il rejoint le KVC Westerlo avec l'objectif de franchir un nouveau cap dans son développement.