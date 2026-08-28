Tunisie: 25 000 litres d'eau minérale saisis à Nabeul, le pays sous les griffes de l'aridité et de pratiques spéculatives

En collaboration avec les forces de l'ordre, la direction régionale du Commerce, a mené des opérations d'assainissement à Nabeul, Hammamet et Béni Khalled, aboutissant à la saisie de 25 000 litres d'eau minérale.

Ciblant les circuits de distribution, grossistes et détaillants, cette action vise à réprimer les hausses de prix illicites, la rétention de marchandises et les refus de vente. Selon Sihem Mabrouk, directrice régionale, cette opération de contrôle vise à protéger le consommateur et à rétablir l'ordre dans le secteur, notamment en période de forte demande.

Les produits saisis seront réinjectés dans les circuits organisés. Des poursuites administratives sont en cours, incluant la consignation de la valeur des marchandises auprès de la Trésorerie générale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il est à rappeler que la Tunisie vit une crise de pénurie d'eau. Une crise sans précédent et qui touche la quasi-totalité des régions tunisiennes. Depuis l'avènement de la canicule en mois de juillet, l'approvisionnement en eau minérale a en effet connu d'importantes perturbations. Cependant, si ces perturbations juliennes ont été légères et rapidement récupérées, celles survenues en mois d'août ont été bien plus importantes et se sont installées dans la durée. Plusieurs quartiers tunisiens aussi bien à Tunis qu'ailleurs ont cruellement manqué d'eau en bouteille.

Dans nos archives CNRPS : versement, à partir d'aujourd'hui, des pensions de retraiteL'eau en bouteille affiche totalement absent des étals des grandes surfaces et des vendeurs en détails. Ce manque a été d'une importance telle, qu'une ruée sans précédent est observée lors des approvisionnements. Bousculades, querelles, queues interminables d'attente et coup de coudes sont de mise à chaque fois que des bouteilles d'eau sont aperçues dans un commerce.

Bien des Tunisiens ne trouvent plus la moindre goutte pour étancher leur soif. Et ceci se passe alors que le mercure fait des siennes et que la température ressentie frôle les 50° ! Une situation totalement insoutenable d'autant plus que l'approvisionnement ne se fait pas de façon équitable.

Et ce sont les quartiers surpeuplés ou à forte densité démographique, à l'instar des quartiers où les habitations sont sous forme d'une concentration de résidences, chacune, dotée de multiples étages, sont les premiers à souffrir. C'est notamment des habitants des multiples cités résidentiels de l'Aouina, Aïn Zaghouan et les Jardins de Carthage où aucune goutte d'eau n'est disponible depuis plus de trois jours d'affilée...