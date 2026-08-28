Tunisie: Béja - Les pompiers luttent contre un violent incendie de forêt à Nefza

27 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les efforts des équipes de la protection civile se poursuivent, ce jeudi après-midi, pour maîtriser un vaste incendie qui s'est déclaré dans les massifs montagneux de Manasria et El Mssid, relevant de la délégation de Nefza (gouvernorat de Béja). La propagation des flammes s'est nettement accélérée au cours des dernières heures.

Sur le terrain, les unités de la protection civile et les agents des forêts, épaulés par des bénévoles du Croissant-Rouge tunisien, sont pleinement mobilisés. Ces équipes conjointes s'efforcent d'encercler le foyer de l'incendie afin de freiner sa progression.

Les opérations d'extinction se heurtent toutefois à de multiples obstacles, principalement liés au relief escarpé de la zone et à des conditions météorologiques défavorables. Malgré ces contraintes, les intervenants maintiennent leur dispositif de sécurité pour parer à toute détérioration de la situation.

La priorité absolue des équipes déployées reste d'empêcher le feu d'atteindre les zones résidentielles et les habitations environnantes. La surveillance du site demeure constante et le restera jusqu'à l'extinction totale du sinistre.

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