Afrique: Basket - Eliminatoires du mondial 2027 - Ce soir (19h00) à Radès - Tunisie-Cap Vert - Savoir bien commencer

Premier match d'une série de trois pour notre cinq national qui compte sur le public pour réussir. Pas facile mais jouable.

La fenêtre 4 des éliminatoires du mondial qatari se jouera à Radès à partir d'aujourd'hui pour le groupe E. Troisième avec 10 points à un petit point du leader, le Cameroun, notre équipe nationale se doit de gagner le maximum de matches devant son public pour être premier ou deuxième avant la dernière fenêtre. Trois matches à prendre au sérieux pour ce second tour qui rassemble les meilleures sélections.

Les deux premiers de chaque groupe et le meilleur troisième iront au mondial, donc la lutte va être serrée et intense. L'équipe de Tunisie entame son parcours par un match face au Cap Vert. Une victoire est impérative pour rester en course, étant donné le classement actuel. Le public sera-t-il nombreux ? C'est que jouer dans une salle aussi grande comme celle de Radès n'a pas drainé les foules en novembre dernier lors de la première fenêtre.

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Une présence massive peut changer la donne et compenser en quelque sorte l'écart par rapport à des sélections comme le Sud Soudan. Adel Tlatli, qui revient en sélection, a sûrement la dernière chance pour pousser son équipe vers le mondial ; ses joueurs aussi sont redevables du maximum face à des joueurs de qualité qui jouent au plus haut niveau. Les atouts tunisiens n'ont pas changé, c'est toujours l'application en défense, le jeu intelligent pour réduire les espaces et empêcher les pivots adverses (là où l'écart est grand) de prendre le dessus sous le panneau, et l'efficacité dans le jeu en transition.

Abada, Marnaoui, Lahiani, Toumi, Dhif, Jaziri et les autres savent bien qu'à ce niveau, il faut minimiser les erreurs et jouer à fond. L'équipe de Tunisie a perdu du terrain et n'est plus aussi forte que par le passé, mais on a toujours les traditions et l'envie de réussir. Nos basketteurs, soutenus par un public en or, peuvent réduire l'écart et jouer d'égal à égal, même si logiquement, il y a une différence au niveau des individualités.

En tout cas, tout est relatif, ça reste jouable. Commencer par gagner face au Cap Vert ce soir est la clef de la réussite, sinon, les choses deviendront si compliquées par la suite. Bonne chance à nos basketteurs.